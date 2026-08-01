Welche Bewertung erhielt Abdukodir Khusanov in seinem Debütspiel?

Abdukodir Khusanov agierte in Manchester City’s erstem Spiel unter Enzo Maresca souverän und zählte in der statistischen Auswertung zu den besten Spielern des Teams. Das Portal Flashscore bewertete die Leistung des usbekischen Verteidigers gegen Inter mit 7,2 Punkten.

Khusanov absolvierte die volle Spielzeit, wurde auf zwei Defensivpositionen getestet und war sogar nah dran, den Siegtreffer zu erzielen. Sein Pech im Elfmeterschießen beeinträchtigte seine stabile Leistung während der regulären Spielzeit nicht.

Khusanov gehörte zu den Besten von City

Das Portal Flashscore, das die Bewegungen der Spieler auf dem Platz anhand statistischer Kennzahlen bewertet, Abdukodir Khusanovgab ihm eine Bewertung von 7,2.

Mit diesem Ergebnis erzielte der usbekische Fußballer zusammen mit dem brasilianischen Flügelspieler Savio die fünfthöchste Bewertung im Kader von Manchester City.

Die höchsten Bewertungen auf Seiten der Mancunians verteilten sich wie folgt:

Spieler Bewertung Antoine Semenyo 8,0 Divin Mubama 7,5 Nico Gonzalez 7,5 Vitor Reis 7,5 Abdukodir Khusanov 7,2 Savio 7,2

Statistische Bewertungen in Freundschaftsspielen sind keine offiziellen Einschätzungen der Trainer. Sie ermöglichen jedoch eine numerische Bewertung der Zweikämpfe, Pässe, Defensivaktionen und der allgemeinen Aktivität eines Spielers im Spiel.

In dieser Hinsicht zeigt Khusanovs Platzierung unter den fünf besten Ergebnissen des Teams, dass er bei Marescas erstem Test einen würdigen Eindruck hinterlassen hat.

90 Minuten und zwei verschiedene Aufgaben

Abdukodir Khusanov stand in der Startelf und blieb bis zum Schlusspfiff auf dem Platz. Außer ihm spielten nur Torhüter Gianluigi Donnarumma und Rico Lewis die volle Distanz für Manchester City. Die Spielberichte vermerken, dass Khusanov von Beginn an spielte und nicht ausgewechselt wurde.

In der ersten Halbzeit agierte er zusammen mit Josko Gvardiol in der Innenverteidigung. Nach zahlreichen Umstellungen nach der Pause wurde Khusanov auf die Rechtsverteidigerposition verschoben.

Diese Entscheidung zielte darauf ab, die Fähigkeit des usbekischen Fußballers zu testen, mehrere Aufgaben gleichzeitig zu erfüllen:

die schnellen Flügelspieler des Gegners zu stoppen;

den Spielaufbau aus der Abwehrreihe zu initiieren, wenn das Team Ballbesitz hat;

den Raum abzudecken, der frei wurde, wenn Rico Lewis nach vorne rückte;

je nach Situation in die Innenverteidigung zurückzukehren.

Dass Khusanov in einem Vorbereitungsspiel 90 Minuten lang auf zwei verschiedenen Positionen agierte, bedeutet, dass Maresca seine körperliche Verfassung und taktische Flexibilität einem ernsthaften Test unterzog.

Khusanov hätte den Siegtreffer erzielen können

Der usbekische Verteidiger beschränkte sich nicht nur auf Aktionen rund um den eigenen Strafraum. Er schaltete sich in günstigen Situationen auch in die Angriffe des Teams ein.

In der zweiten Halbzeit war Khusanov an einer der gefährlichsten Szenen vor dem Tor von Inter beteiligt. Als der abgewehrte Ball zu ihm kam, schoss der Verteidiger aus ungünstiger Position direkt ab. Der Ball war auf dem Weg ins Tor, als ein gegnerischer Verteidiger ihn kurz vor der Linie klärte.

Diese Szene zeigte, dass Khusanov zum Torschützen des Siegtreffers hätte werden können. Sie demonstrierte auch, dass in Marescas System von den Verteidigern nicht nur erwartet wird, in der Abwehrreihe zu bleiben, sondern sich bei günstigen Gelegenheiten auch in den Angriff einzuschalten.

Am Ende des Spiels erhielt der usbekische Fußballer eine Gelbe Karte für ein Foul. In einigen Berichten wird die Verwarnung in der 82. Minute, in anderen in der 83. Minute notiert.

Warum erhielt Semenyo die höchste Bewertung?

Flashscore bewertete Antoine Semenyo mit 8,0 Punkten als besten Spieler von Manchester City.

Der ghanaische Stürmer war in der ersten Halbzeit auf dem linken Flügel sehr aktiv. Er setzte die Verteidiger von Inter regelmäßig unter Druck und war direkt am einzigen Tor von City beteiligt.

Im ersten Viertel des Spiels setzte sich Semenyo auf dem linken Flügel gegen seinen Gegenspieler durch und flankte den Ball in den Strafraum. Divin Mubama traf aus kurzer Distanz zur Führung.

Inter antwortete sechs Minuten später. Benjamin Pavard köpfte eine Flanke von Federico Dimarco zum Ausgleich ein. Das erste Tor wird in verschiedenen Berichten in der 13. oder 14. Minute geführt, das Tor von Pavard in der 19. oder 20. Minute.

City dominierte die zweite Halbzeit

Nach der Pause änderte Enzo Maresca die Aufstellung radikal. Spieler wie Nico Gonzalez, Vitor Reis, Rayan Ait-Nouri, Ryan McAidoo und Max Alleyne kamen ins Spiel.

Die frischen Kräfte verliehen dem Spiel von Manchester City mehr Tempo und Mobilität. Die Mancunians kontrollierten den Ball besser und zwangen den Gegner, sich in den eigenen Strafraum zurückzuziehen.

Besonders:

das Zusammenspiel zwischen Savio und Ryan McAidoo auf dem Flügel;

die Bewegungen von Nico Gonzalez im Mittelfeld;

das Einrücken von Ait-Nouri in die Angriffe;

die Vorstöße von Vitor Reis wirkten gefährlich.

Schüsse von Vitor Reis und Ryan McAidoo trafen die Torlatte. Obwohl Inter in den letzten Minuten unter Druck stand, hielten sie das Ergebnis in der regulären Spielzeit.

Überschattete der Fehler beim Elfmeter die Gesamtleistung?

Nachdem die reguläre Spielzeit 1:1 endete, wurde der Sieger im Elfmeterschießen ermittelt.

Für Manchester City verlief die Serie unglücklich. Rayan Ait-Nouri verschoss den ersten Elfmeter. Khusanov trat als zweiter Schütze des Teams an, doch sein Schuss traf den Pfosten.

Danach hielt der Torhüter von Inter den Elfmeter von Nico Gonzalez. Nur Claudio Echeverri verwandelte seinen Schuss für City. Der italienische Klub gewann die Serie mit 3:1.

Der Fehler beim Elfmeter war ein unschönes Ende für Khusanov. Es wäre jedoch nicht fair, die 90-minütige Leistung eines Spielers nur an einem einzigen Schuss zu messen.

In der regulären Spielzeit:

machte er keine schwerwiegenden Fehler;

erfüllte er zwei verschiedene Defensivaufgaben;

half er dem Team beim Spielaufbau;

schaltete er sich in Angriffe ein;

war er nah am Torerfolg;

absolvierte er die volle Spielzeit.

Die Bewertung von 7,2 durch Flashscore zeigt, dass seine Gesamtleistung trotz des Pechs im Elfmeterschießen positiv bewertet wurde.

Welcher Aspekt an Khusanov könnte Maresca gefallen?

Enzo Maresca setzt auf einen Stil, der auf Ballkontrolle basiert und häufige Positionswechsel zwischen den Spielern erfordert. In einem solchen System beschränkt sich ein Verteidiger nicht nur darauf, den gegnerischen Stürmer zu stoppen.

Von ihm wird verlangt:

souverän mit dem Ball zu agieren; unter Druck präzise Pässe zu spielen; auf mehreren Positionen spielen zu können; bei Angriffen des Teams nach vorne zu rücken; bei Ballverlust schnell auf seine Position zurückzukehren.

Dass Khusanov die volle Spielzeit in der Innen- und Rechtsverteidigung absolvierte, könnte ihn zu einem wertvollen Spieler für Maresca machen.

Besonders wenn die Frage des Rechtsverteidigers in der neuen Saison nicht vollständig geklärt ist, ist es nicht ausgeschlossen, dass der Trainer den usbekischen Fußballer auch auf dieser Position einsetzt. Dies ist eine analytische Schlussfolgerung, die auf den taktischen Entscheidungen im Spiel basiert.

Was war Khusanovs größter Erfolg?

Das erste Spiel von Manchester City in der Ära Maresca endete mit einer Niederlage im Elfmeterschießen. Aber für Abdukodir Khusanov lieferte diese Partie auch wichtige positive Signale.

Er spielte 90 Minuten, erfüllte verschiedene taktische Aufgaben des neuen Trainers und zählte in der statistischen Auswertung zu den besten Spielern des Teams.

Der Fehler beim Elfmeter kann schnell vergessen werden. Für den Trainerstab sind die Zuverlässigkeit des Spielers während des Spiels, seine taktische Disziplin und seine Fähigkeit, auf mehreren Positionen zu agieren, wichtiger.

Nun stellt sich die Hauptfrage: Kann Khusanov auch in den kommenden Spielen das Vertrauen von Maresca gewinnen und sich einen Stammplatz in der Startelf von Manchester City sichern? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!