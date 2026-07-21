FIFA gibt beeindruckende Statistiken von Abdukodir Khusanov bekannt

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FIFA gibt beeindruckende Statistiken von Abdukodir Khusanov bekannt

Der Verteidiger der usbekischen Nationalmannschaft und des englischen Klubs "Manchester City", Abdukodir Khusanov, verzeichnete bei der Weltmeisterschaft 2026 hohe statistische Werte und wurde zu einem der herausragendsten und erfolgreichsten Spieler des Turniers.

Zamin.uz Basierend auf offiziellen FIFA-Analysen werden hier die Details zu den beeindruckenden Zahlen und Rekorden des 22-jährigen usbekischen Verteidigers bei der WM präsentiert.

In den Top 3 bei der Anzahl der Pässe!

Laut FIFA-Daten belegte Abdukodir Khusanov unter allen Spielern des Turniers den sechsten Platz bei der Gesamtzahl der Pässe.

  • Unter den Verteidigern: Abdukodir erreichte in dieser Kategorie die Top-3 .

  • Rolle auf dem Spielfeld: Diese Zahlen zeigen, dass Khusanov nicht nur eine Schlüsselfigur für eine stabile Defensive war, sondern auch maßgeblich am Spielaufbau und der Einleitung der Angriffe der usbekischen Nationalmannschaft beteiligt war.

36,46 km/h: Einer der schnellsten Spieler der WM

Die physischen Fähigkeiten und die Geschwindigkeit von Abdukodir Khusanov auf dem Platz fanden ebenfalls besondere Anerkennung. Während der Spiele der WM 2026 erreichte der usbekische Verteidiger eine Geschwindigkeit von 36,46 km/h und etablierte sich damit fest unter den schnellsten Spielern des gesamten Turniers.

Spiel ohne Ball und Pressing: Gegner zu Fehlern gezwungen

Khusanov zeigte ein intensives und aggressives Spiel gegen Stürmer starker Nationalmannschaften wie Kolumbien, Portugal und der Demokratischen Republik Kongo:

  • 11 Mal zwang er gegnerische Spieler unter Druck zu Fehlern;

  • in 23 Situationen übte er erheblichen Druck (Pressing) auf den Gegner aus;

  • 8 Mal setzte er direktes Pressing gegen den ballführenden Gegner ein.

Während der Spiele begingen die Gegner 6 Foulsan Abdukodir, während der zweikampfstarke Verteidiger selbst zweimal mit einer Gelben Karte verwarnt wurde.

Taktische Bewegungen und Freilaufen

Während des Turniers unternahm Khusanov 16 aktive Läufe , um den Ball von Mitspielern zu fordern und das Pressing zu durchbrechen:

  • in 13 Episoden bewegte er sich in eine Position vor den Ball;

  • 2 Mal brach er hinter die gegnerische Abwehr durch;

  • 1 Mal fand er den Raum zwischen den Linien.

7 dieser Bewegungen erfolgten innerhalb der taktischen Struktur des Teams, 9 waren situativ außerhalb der Struktur. Dies beweist, dass Abdukodir ein exzellentes Gespür für das Spiel hat und der Nationalmannschaft half, dem gegnerischen Druck zu entkommen.

Die wichtigsten Statistiken von Abdukodir Khusanov bei der WM 2026

Kategorie

Statistische Werte

Höchstgeschwindigkeit

36,46 km/h

Platzierung bei Pässen

Unter allen Spielern 6. Platz, unter Verteidigern Top-3

Gegner zu Fehlern gezwungen

11 Mal

Erheblicher Druck/Pressing

23 Situationen

Läufe zur Ballannahme

16 Mal

An ihm begangene Fouls

6 Mal

Erfolgreiche Schritte bei Manchester City

Zur Erinnerung: Abdukodir Khusanov verteidigt seit dem 20. Januar 2025 die Farben des englischen Spitzenklubs "Manchester City". Er ging als erster usbekischer Fußballer in die Geschichte ein, der in der Premier League (EPL) spielte und einen Titel gewann.

In der vergangenen Saison gewann der talentierte Verteidiger mit den "Citizens" den FA Cup und den Ligapokal und sicherte sich damit seine ersten prestigeträchtigen Trophäen in Europa.

Abdukodir KhusanovManchester CityFIFAUsbekistan
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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