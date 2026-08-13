Buxoro bezwingt OKMK und klettert in die Top drei!

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Buxoro bezwingt OKMK und klettert in die Top drei!

Das nächste wichtige und hart umkämpfte Spiel des 17. Spieltags der usbekischen Superliga fand in Buchara statt. Der örtliche Klub Buxoro empfing den direkten Tabellennachbarn OKMK aus Almalyk.

In diesem für die Tabellenplätze äußerst wichtigen Duell feierte Buxoro einen souveränen 2:0-Sieg.

Späte Tore in beiden Halbzeiten und taktische Überlegenheit

Während des gesamten Spiels nutzten die Gastgeber ihre Chancen effektiv und kontrollierten das Spieltempo:

  • Tor in der ersten Halbzeit: In der 45.+1 Minute der Nachspielzeit der ersten Halbzeit erzielte Sherzod Esanov das Tor gegen OKMK und brachte die Gastgeber in Führung — 1:0.

  • Der Schlusspunkt: Der intensive Kampf dauerte bis in die Schlussminuten. In der 90.+4 Minute der Nachspielzeit erzielte Vladimir Rodich das zweite Tor und machte den wichtigen Sieg von Buxoro perfekt — 2:0.

Superliga. 17. Spieltag

Buxoro — OKMK — 2:0

Tore: Sherzod Esanov (45.+1), Vladimir Rodich (90.+4).

  • Buxoro: Umidjon Hamroyev, Xurshidbek Muxtorov, Kiril Todorov, Boyan Mladovich (Velko Filipovich, 30.; Sardor Qulmatov, 46.), Sherzod Esanov, Muhammad Yo‘ldoshev (Islombek Baratov, 69.), Vladimir Rodich, Anvarjon Jo‘rayev, Javohir Ro‘ziyev (Quvondiq Ro‘ziyev, 65.), Temur Mamasiddiqov (Shahboz Jo‘rabekov, 65.), Shahzodbek Ubaydullayev.

  • OKMK: Javohir Ilyosov (Hamidullo Abdunabiyev, 46.), Shahzod Toirov, Avazbek O‘lmasaliyev, Eldorbek Begimov (Dilshodbek Ahmadaliyev, 58.), Saidafzalxon Ahrorov, Siavash Haqnazariy, Giorgi Papava, Aziz Xolmurodov (Ali Abdurahmonov, 75.), Nodirbek Abdurazzoqov, Urosh Koyich (Arixiro Sentoku, 60.), Ivan Peshich (Asadbek Sobirjonov, 46.).

Bewegung in der Tabelle: Buxoro auf Platz drei!

Nach diesem Sieg erhöhte Buxoro sein Punktekonto auf 30 Punkte und zog an OKMK vorbei auf den dritten Platz der Tabelle.

OKMK aus Almalyk verließ mit 28 Punkten die Top drei und belegt nun den vierten Platz .

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BucharaAGMKUsbekistanSherzod EsanovVladimir Rodich
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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