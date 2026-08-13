X veröffentlicht den Quellcode seines Ranking-Algorithmus und ermöglicht Shadowban-Prüfungen

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X veröffentlicht den Quellcode seines Ranking-Algorithmus und ermöglicht Shadowban-Prüfungen

Als wichtigen Schritt zu mehr Transparenz in sozialen Netzwerken hat X den Quellcode seines zentralen Ranking-Systems und des beliebten „For You“-Algorithmus öffentlich gemacht. Nach Angaben von TechCrunch und des Unternehmens ermöglicht dieser Schritt Nutzern, unabhängig zu prüfen, wie die Systeme der Plattform ihre Konten oder Beiträge beeinflussen. Darüber berichtet TechCrunch.com .

Das Unternehmen stellte den Code für den zentralen „For You“-Feed auf GitHub unter der Apache-v2-Lizenz öffentlich bereit. Im Vergleich zu früheren Versuchen wurde die Codebasis dadurch etwa 10- bis 15-mal größer. Modellkonfigurationen, Filter und wichtige Parameter, die zur Sortierung von Beiträgen verwendet werden, sind nun offen einsehbar.

Transparenz und neue Möglichkeiten

Laut Keith Coleman, Vizepräsident für Produkt bei X, können Nutzer den Code nicht nur prüfen, sondern das Ranking-System und die Berechnung der Scores auch außerhalb des Unternehmens selbst ausführen. Dadurch wird deutlich, wie die Plattform regelwidrige oder problematische Inhalte filtert.

Zusätzlich zur Codebasis führt X ein spezielles Transparenz-Tool ein, mit dem Nutzer den Status ihres Kontos bewerten können. Über die Seite „Under the Hood“ in den App-Einstellungen können Nutzer, die im vergangenen Monat mehr als 10 Beiträge veröffentlicht haben, ihre aggregierte Statistik als JSON-Datei herunterladen.

Analyse mit künstlicher Intelligenz

  • Nutzer können die heruntergeladenen statistischen Daten in ein LLM-System (Large Language Model) ihrer Wahl eingeben.
  • Die KI wird angewiesen, auf das GitHub-Repository von X zuzugreifen.
  • Dadurch können auch technisch nicht versierte Nutzer leicht verstehen, ob Einschränkungen oder spezielle Kennzeichnungen auf ihre Beiträge angewendet wurden.
Nach Angaben des Unternehmens wird das Tool zunächst im Pilotbetrieb für Konten einer Testgruppe mit mindestens einjähriger Historie eingeführt und später schrittweise auf alle Nutzer ausgeweitet.

Externe Forscher haben die Empfehlungssysteme bereits getestet und die für jeden Beitrag berechneten numerischen Werte erfolgreich außerhalb von X ausgeführt. Künftig können Entwickler ihre Korrekturen und Aktualisierungen (Pull Requests) über GitHub einreichen. X-Ingenieure werden diese prüfen und über eine mögliche Integration in den Algorithmus beraten.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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