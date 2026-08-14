Monza auf dem Transfermarkt aktiv: Asllani und Ngonge im Visier

Monza will seine Position in der italienischen Serie A festigen und hat vor dem Winter-Transferfenster mit der Verstärkung des Kaders begonnen. Die Verletzung und der langfristige Ausfall von Kapitän Matteo Pessina haben die Vereinsführung zu unerwarteten Schritten gezwungen. Das von Ivan Juric trainierte Team sucht auf dem Transfermarkt aktiv nach Alternativen für das Mittelfeld. Goal.com berichtet darüber.

Matteo Pessina hat sich eine schwere Knieverletzung zugezogen, wodurch der Trainerstab alle seine Pläne ändern musste. Die langfristige Abwesenheit des ehemaligen Mittelfeldspielers von Milan und Atalanta könnte sich negativ auf die Ergebnisse der Mannschaft auswirken. Deshalb begann der Klub aus Brianza umgehend mit der Suche nach einem neuen zentralen Mittelfeldspieler und richtet seine Aufmerksamkeit erneut auf einen Spieler, der kurz vor dem Abschied von Inter steht.

Kristjan Asllani als Verstärkung für das Mittelfeld

Nach Informationen des Journalisten Marco Barzaghi wurde der albanische Mittelfeldspieler Kristjan Asllani , der bei Inter nicht genügend Spielpraxis erhält, in den vergangenen Stunden Monza angeboten. Der 2002 geborene Spieler sollte den Klub aus Mailand voraussichtlich verlassen. Der Transfer könnte für Monza auch finanziell eine attraktive Lösung darstellen.

Inter fordert für den Spieler rund 10 bis 15 Millionen Euro. Die Parteien könnten sich jedoch auch auf ein Leihgeschäft mit Kaufoption oder Kaufpflicht einigen, sofern Monza den Klassenerhalt in der Serie A schafft. Dies würde den finanziellen Möglichkeiten Monzas vollständig entsprechen.

Kiril Ngonge als Option für den Angriff

Monza ist auf dem Transfermarkt sehr aktiv und beschränkt sich nicht nur auf das Mittelfeld. Laut Alfredo Pedullà hat die Vereinsführung Kontakt zu Napoli aufgenommen, um Informationen über einen Transfer des Flügelspielers Kiril Ngonge einzuholen. Der Belgier, der offenbar nicht in den Plänen von Massimiliano Allegri vorgesehen ist, dürfte seine Karriere bei einem anderen Klub fortsetzen.

Der 2000 geborene Offensivspieler war zuvor für Verona aktiv und wechselte im Januar 2024 für rund 20 Millionen Euro zu Napoli. Da er unter dem Cheftrainer jedoch nicht genügend Einsatzmöglichkeiten erhalten hat, könnte ein Wechsel zu einem anderen italienischen Klub Ngonge die Chance geben, seine Karriere neu zu starten.