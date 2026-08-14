Ruben Amorim beginnt bei Milan mit dem großen Umbruch

Milans neuer Cheftrainer Ruben Amorim hat die Veränderungen im Team mit drastischen Maßnahmen eingeleitet und nach enttäuschenden Ergebnissen in den Testspielen mehrere bekannte Spieler auf die Transferliste gesetzt. Laut Sky Sport Italia traf sich der portugiesische Trainer mit Klubbesitzer Gerry Cardinale auf dem Trainingsgelände in Milanello, um die Kaderplanung und die Zukunftspläne zu besprechen, wie GOAL.com berichtet .

Amorims erste „Flitterwochen“ mit der Mannschaft sind vorbei. Die Ergebnisse der Saisonvorbereitung – darunter Unentschieden gegen Celtic und Inter sowie die 0:3-Niederlage gegen Chelsea – legten die Probleme im Team deutlich offen. Anschließend bewertete der Trainer die Fähigkeiten seiner Spieler und erstellte eine Liste derjenigen, die nicht zu seinem System passen.

Eine lange Transferliste und überraschende Namen

Einer der auffälligsten Namen auf Amorims Verkaufsliste ist Christopher Nkunku. Der 28-jährige französische Stürmer war im vergangenen Sommer für 37 Millionen Euro von Chelsea verpflichtet worden. Obwohl er in der vergangenen Saison 35 Spiele absolvierte, acht Tore erzielte und drei Vorlagen gab, konnte er das Vertrauen des neuen Trainers nicht gewinnen.

Neben Nkunku stehen auch der englische Verteidiger Fikayo Tomori, Mittelfeldspieler Youssouf Fofana und der junge Innenverteidiger David Odogu auf der Transferliste. Seit seinem Wechsel von Chelsea Anfang 2021 absolvierte Tomori 214 Spiele für den Klub, erzielte sieben Tore und besitzt einen Vertrag bis 2027. Amorim möchte die Abwehr jedoch neu aufstellen.

Erweiterte Liste und Finanzpläne

Laut GOAL.com gibt es neben der offiziellen schwarzen Liste eine weitere Gruppe von Spielern, die bei einem passenden Angebot verkauft werden könnte. Dazu gehören Flügelstar Rafael Leão und Stürmer Santiago Giménez. Der Klub wird sie nicht zwangsläufig abgeben, ist zur Beschaffung zusätzlicher Mittel jedoch offen für gute Angebote.

Auch der ecuadorianische Außenverteidiger Pervis Estupiñán befindet sich in einer ungewissen Lage. Ruben Amorim unterzog ihn während der Saisonvorbereitung einer genauen Prüfung, doch es wurde deutlich, dass der Spieler die defensiven Anforderungen in der Taktik des Trainers nicht vollständig erfüllt.