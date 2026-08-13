Pakistan stellt seinen ersten Mondrover Jinnah-1 vor

Die Pakistan Space and High-Atmosphere Research Commission (SPARCO) hat offiziell den ersten nationalen Mondrover in der Geschichte des Landes angekündigt. Zu Ehren des pakistanischen Staatsgründers Muhammad Ali Jinnah wurde das Gerät Jinnah-1 genannt und soll 2029 seine Reise zum Mond antreten. Ixbt.com berichtet .

Laut ixbt.com wurde der Name des Rovers im Rahmen eines landesweiten Wettbewerbs ausgewählt. Im Zuge der Initiative gingen mehr als 4.000 Vorschläge ein; aus über viertausend Varianten wurde schließlich ein Gewinner bestimmt.

Auswahlverfahren und Bedeutung des Namens

Wie berichtet wurde,wurde insgesamt von sieben Teilnehmern vorgeschlagen. Daher wurde eine spezielle Losziehung durchgeführt, um den Gewinner zu bestimmen. Anschließend wurde der offizielle Name bestätigt.

Der Vorsitzende von SPARCO betonte, dass der gewählte Name nicht nur dem Staatsgründer Respekt erweise, sondern auch Pakistans Streben nach wissenschaftlicher und technologischer Entwicklung sowie eine neue Phase der Weltraumerkundung symbolisiere.

Flug im Rahmen einer chinesischen Mission

Nach den technischen Angaben zum Projekt und den künftigen Plänen sollim Rahmen von ChinasMondmission ins All gestartet werden. Dadurch kann sich Pakistan aktiv an internationalen Raumfahrtprogrammen beteiligen.

Nach veröffentlichten Angaben wird die Raumsonde zum Südpol des Mondes fliegen. Dort soll das Gerät verschiedene wissenschaftliche Untersuchungen und Forschungsarbeiten durchführen. Die konkreten wissenschaftlichen Instrumente und Aufgaben wurden bislang jedoch nicht bekannt gegeben.

Experten zufolge ist dieser Schritt für Pakistan ein wichtiger historischer Meilenstein auf dem Weg zur Erweiterung seines nationalen Raumfahrtprogramms und zur Beteiligung an der Mondforschung.