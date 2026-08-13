Pakistan stellt seinen ersten Mondrover Jinnah-1 vor

·5·Technologie
Pakistan stellt seinen ersten Mondrover Jinnah-1 vor

Die Pakistan Space and High-Atmosphere Research Commission (SPARCO) hat offiziell den ersten nationalen Mondrover in der Geschichte des Landes angekündigt. Zu Ehren des pakistanischen Staatsgründers Muhammad Ali Jinnah wurde das Gerät Jinnah-1 genannt und soll 2029 seine Reise zum Mond antreten. Ixbt.com berichtet .

Laut ixbt.com wurde der Name des Rovers im Rahmen eines landesweiten Wettbewerbs ausgewählt. Im Zuge der Initiative gingen mehr als 4.000 Vorschläge ein; aus über viertausend Varianten wurde schließlich ein Gewinner bestimmt.

Auswahlverfahren und Bedeutung des Namens

Wie berichtet wurde, Jinnah-1 wurde insgesamt von sieben Teilnehmern vorgeschlagen. Daher wurde eine spezielle Losziehung durchgeführt, um den Gewinner zu bestimmen. Anschließend wurde der offizielle Name bestätigt.

Der Vorsitzende von SPARCO betonte, dass der gewählte Name nicht nur dem Staatsgründer Respekt erweise, sondern auch Pakistans Streben nach wissenschaftlicher und technologischer Entwicklung sowie eine neue Phase der Weltraumerkundung symbolisiere.

Flug im Rahmen einer chinesischen Mission

Nach den technischen Angaben zum Projekt und den künftigen Plänen soll Jinnah-1 im Rahmen von Chinas Chang'e-8 Mondmission ins All gestartet werden. Dadurch kann sich Pakistan aktiv an internationalen Raumfahrtprogrammen beteiligen.

Nach veröffentlichten Angaben wird die Raumsonde zum Südpol des Mondes fliegen. Dort soll das Gerät verschiedene wissenschaftliche Untersuchungen und Forschungsarbeiten durchführen. Die konkreten wissenschaftlichen Instrumente und Aufgaben wurden bislang jedoch nicht bekannt gegeben.

Experten zufolge ist dieser Schritt für Pakistan ein wichtiger historischer Meilenstein auf dem Weg zur Erweiterung seines nationalen Raumfahrtprogramms und zur Beteiligung an der Mondforschung.

Jinnah-1MondroverPakistanRaumfahrtprogrammChang'e-8
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Unerwarteter Konflikt zwischen KI-AgentenUnerwarteter Konflikt zwischen KI-AgentenGestern, 23:29X veröffentlicht den Quellcode seines Ranking-Algorithmus und ermöglicht Shadowban-PrüfungenX veröffentlicht den Quellcode seines Ranking-Algorithmus und ermöglicht Shadowban-PrüfungenGestern, 21:26Westeuropa Erlebte Den Heißesten Sommer Seit Beginn Der AufzeichnungenWesteuropa Erlebte Den Heißesten Sommer Seit Beginn Der AufzeichnungenGestern, 21:26Yandex Market führt Click-and-Deliver und späteres Bezahlen für Kleidung einYandex Market führt Click-and-Deliver und späteres Bezahlen für Kleidung einGestern, 20:58Instagram aktualisiert sein WortlogoInstagram aktualisiert sein WortlogoGestern, 20:57Microsoft bündelt Copilot-Apps und streicht erfolglose KI-FunktionenMicrosoft bündelt Copilot-Apps und streicht erfolglose KI-FunktionenGestern, 20:52
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

NASA fotografiert ungewöhnliches Phänomen im Schwarzen Meer aus dem Weltraum
NASA fotografiert ungewöhnliches Phänomen im Schwarzen Meer aus dem Weltraum
Bildung neuer Erdkruste am Meeresboden erstmals live beobachtet
Bildung neuer Erdkruste am Meeresboden erstmals live beobachtet
Wissenschaftler entdecken erstmals eine Atmosphäre auf einem erdähnlichen Planeten
Wissenschaftler entdecken erstmals eine Atmosphäre auf einem erdähnlichen Planeten
Apple iPhone 18 Pro erstmals im Video zu sehen: Eine Revolution bei Kamera und Design
Apple iPhone 18 Pro erstmals im Video zu sehen: Eine Revolution bei Kamera und Design
Toyota kündigt lebenslange Garantie für E-Fahrzeuge an: Kostenloser Batteriewechsel
Toyota kündigt lebenslange Garantie für E-Fahrzeuge an: Kostenloser Batteriewechsel
US-Käufer erwirbt leistungsstarken Gaming-PC zum Rekordpreis im Laden
US-Käufer erwirbt leistungsstarken Gaming-PC zum Rekordpreis im Laden
Erste Details zur Samsung Galaxy S27-Serie: Unternehmen arbeitet an einem «Neuen Wunder»
Erste Details zur Samsung Galaxy S27-Serie: Unternehmen arbeitet an einem «Neuen Wunder»
Tesla stellt neues Laufrad für Kinder vor
Tesla stellt neues Laufrad für Kinder vor