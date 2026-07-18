Messi kommentiert Foto, auf dem er den 6 Monate alten Yamal badet

Vor dem Finale der Weltmeisterschaft 2026 Lionel Messi und Lamine Yamal stehen mit ihrer ungewöhnlichen Verbindung wieder im Rampenlicht. Der argentinische Star, der einst auf einem berühmten Foto mit dem Baby Yamal zu sehen war, tritt nun gegen ihn im WM-Finale an.

Messi bezeichnete den jungen Spanier als einen der besten Spieler der Welt, versprach aber, ihm im Finale keine Chance zu lassen.

„Das ist für mich surreal“

Lionel Messi erinnerte sich an das berühmte Foto, das entstand, als Lamine Yamal ein sechs Monate altes Baby war.

„Das Foto, auf dem ich den sechs Monate alten Yamal bade? Jetzt im Finale gegen ihn anzutreten, ist für mich surreal“, sagte Messi in einem Interview mit The Touchline.

Jahre später treffen die beiden Protagonisten jenes Fotos als Rivalen im größten Spiel des Weltfußballs aufeinander.

Messi lobt Yamal

Der argentinische Kapitän würdigte das aktuelle Niveau von Lamine Yamal besonders.

„Er ist derzeit einer der besten Spieler der Welt. Barcelona hat großes Glück. Was gut für Yamal ist, ist auch gut für unser Barcelona“, sagte er.

Messi betonte zudem, dass er die Spiele des jungen Flügelspielers für Barcelona regelmäßig verfolge.

„Lamine ist ein unglaublicher Spieler. Ich verfolge seine Spiele aufmerksam, weil er für Barcelona spielt. Ich wünsche ihm immer nur das Beste“, fügte der Argentinier hinzu.

Freundschaft bleibt im Finale außen vor

Trotz seines Respekts für Yamal verhehlte Messi nicht, dass Argentinien im Finale alles daransetzen werde, seine Stärken zu neutralisieren.

„Wir werden alles in unserer Macht Stehende tun, damit Yamal im Finale nicht sein bestes Spiel zeigen kann“, sagte er.

Der argentinische Kapitän merkte jedoch an, dass die Gefahr Spaniens nicht nur von Yamal ausgehe.

„Yamal zu stoppen reicht nicht aus“

Laut Messi ist die spanische Nationalmannschaft nicht von einem einzigen Spieler abhängig.

„Nur Yamal zu stoppen reicht nicht aus. Spanien hat andere starke Spieler und sie haben ihren eigenen Stil. Dennoch haben auch wir unsere Vorteile“, so der argentinische Kapitän.

Obwohl das Duell zwischen Messi und Yamal die Hauptintrige des Finales darstellt, könnte das Mannschaftsspiel über den Ausgang der Partie entscheiden.

Weltmeister wird heute Nacht ermittelt

Das WM-Finale 2026 zwischen Spanien und Argentinien findet in der Nacht vom 19. auf den 20. Juli statt.

Das Spiel beginnt um 00:00 Uhr Taschkenter Zeit. Auf der einen Seite will Messi sein Vermächtnis mit einem weiteren Titel krönen; auf der anderen Seite kämpft Yamal, das Symbol einer neuen Generation, um den Weltpokal.