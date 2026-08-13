Xavi Simons lobt den neuen Nationaltrainer der Niederlande

Der niederländische Mittelfeldspieler von Tottenham, Xavi Simons, gratulierte dem legendären spanischen Trainer, der zum neuen Nationaltrainer der Niederlande ernannt wurde Xavi Hernández herzlich.

Der 23-jährige Fußballer veröffentlichte in seinen sozialen Netzwerken ein Archivfoto aus seiner Zeit in der Barcelona-Akademie mit Xavi Hernández und versah es mit bewegenden Worten.

Willkommen in den Niederlanden, Trainer!

Simons schrieb dies mit dem Hinweis, dass er seinen Namen Xavi zu Ehren der katalanischen Legende erhielt und ihn als Vorbild betrachtet:

Ein Name, der mich inspiriert hat. Willkommen in den Niederlanden, Trainer Xavi Hernández!

Wir erinnern daran, dass Xavi Hernández' Amtsantritt als Trainer der niederländischen Nationalmannschaft am 12. August offiziell bekannt gegeben wurde. Mit dem 50-jährigen spanischen Trainer wurde ein Vertrag bis zum Sommer 2030 unterzeichnet.

Xavi Simons' Bilanz in der Nationalmannschaft

Simons gilt als einer der Schlüsselspieler der niederländischen Nationalmannschaft. Im Nationaltrikot zeigt er bislang konstant gute Leistungen:

Einsätze: 34 Spiele;

Tore: 6;

Vorlagen: 5.

Die Ankunft des erfahrenen spanischen Trainers dürfte Xavi Simons' Rolle in der Nationalmannschaft stärken und ihn auf ein neues Niveau führen.

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