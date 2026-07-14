Unerwarteter Eklat bei der WM 2026: Schiedsrichter des Spiels Argentinien gegen Ägypten suspendiert

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Unerwarteter Eklat bei der WM 2026: Schiedsrichter des Spiels Argentinien gegen Ägypten suspendiert

Während die Weltmeisterschaft 2026 in die heiße Phase geht, ist ein weiterer großer Schiedsrichter-Skandal ausgebrochen. Der bekannte französische Unparteiische François Letexier wird keine Spiele dieses Turniers mehr leiten. Die FIFA hat ihn überraschend von der Liste der Schiedsrichter für die verbleibenden Partien gestrichen.

Zamin.uz analysiert diese aufsehenerregende Entscheidung und die wahren Hintergründe.

Offizieller Grund: Interessenkonflikt?

Motivaciones Fútbol berichtet, dass die FIFA den 37-jährigen Referee offiziell von der Liste der für den Rest des Wettbewerbs vorgesehenen Schiedsrichter entfernt hat.

Der Verband begründete diese Entscheidung wie folgt:

  • Grund: Potenzieller Interessenkonflikt.

  • Details: Die französische Nationalmannschaft kämpft weiterhin um den Weltmeistertitel. Daher dürfe die Teilnahme eines französischen Schiedsrichters an anderen Spielen keinen Anlass für Zweifel oder Spekulationen geben.

Beobachter betonen jedoch, dass hinter dieser Entscheidung mehr als nur ein „Interessenkonflikt“ stecken könnte.

Ägyptischer Zorn: Druck auf die FIFA?

Tatsächlich könnte diese Entscheidung durch eine umstrittene Partie im Achtelfinale der WM 2026 ausgelöst worden sein.

Nach dem äußerst intensiven Spiel zwischen Argentinien und Ägypten (3:2) reichte der ägyptische Fußballverband eine offizielle Beschwerde bei der FIFA gegen das Schiedsrichterteam um François Letexier ein.

Die Einwände der ägyptischen Seite: Sie halten die Aberkennung eines Tores und das Ausbleiben eines Elfmeters zu ihren Gunsten für ungerecht und betonen, dass diese Szenen das Schicksal des Spiels entschieden hätten.

Einigen Sportmedien zufolge könnte die FIFA den französischen Schiedsrichter aufgrund des starken organisatorischen Drucks des ägyptischen Fußballverbandes von den restlichen Spielen des Turniers ausgeschlossen haben.

François Letexier: Der jüngste Final-Schiedsrichter der EM-Geschichte

Diese Entscheidung überraschte die Fußballwelt, da Letexier als einer der renommiertesten und bestbewerteten Schiedsrichter dieser Weltmeisterschaft galt.

Seine wichtigsten Erfolge:

  • EM 2024 Finale: Leitete das entscheidende Spiel zwischen Spanien und England.

  • Rekord: Gilt als jüngster Hauptschiedsrichter, der jemals ein Finale bei einer Europameisterschaft geleitet hat.

Es ist nur natürlich, dass die vorzeitige Abreise eines solch hoch angesehenen Schiedsrichters die Debatten um das FIFA-Schiedsrichterwesen weiter anheizt.

WeltmeisterschaftFIFASchiedsrichterArgentinienÄgypten
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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