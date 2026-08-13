Historische Rückkehr: Barthez und Zidane vereinen sich erneut bei der französischen Nationalmannschaft!

Ein professioneller journalistischer Artikel, der vollständig den Standards von Google Discover und internationalen Sportmedien entspricht – über Zinedine Zidanes neuen Trainerstab bei der französischen Nationalmannschaft und die Ernennung der Torwartlegende Fabien Barthez:

Nach 20 Jahren wieder vereint: Fabien Barthez verstärkt Zinedine Zidanes Trainerstab bei Frankreich!

Der Französische Fußballverband (FFF) hat den aktualisierten Trainerstab der Nationalmannschaft offiziell bekannt gegeben. Demnach ist der legendäre und einzigartige französische Torhüter Fabien Barthez zur Nationalmannschaft zurückgekehrt und zum Torwarttrainer ernannt worden.

Mit dieser Entscheidung haben sich Zinedine Zidane und Fabien Barthez genau 20 Jahre später wieder unter dem Banner derselben Mannschaft vereint.

Die Champions von 1998 und 2000

Während ihrer aktiven Laufbahn erklommen Zidane und Barthez mit der französischen Nationalmannschaft an der Wende zum neuen Jahrtausend die höchsten Gipfel des Welt- und Europafußballs:

WM 1998: Sie stemmten den WM-Pokal im eigenen Land in die Höhe.

EM 2000: Zwei Jahre später wurden sie Europameister.

WM 2006: Beide Legenden erreichten das Finale der Weltmeisterschaft 2006, verloren dort jedoch dramatisch im Elfmeterschießen gegen Italien und beendeten anschließend ihre Nationalmannschaftskarrieren.

Zidanes kompletter Trainerstab und der erste offizielle Test

Neben der Torwartlegende Barthez gehören auch sein Real Madrid treuer Weggefährte David Bettonials Co-Trainer sowie Hamidou Msaidie, Grégory Dupont, Stéphane Plancque und weitere erfahrene Fachleute zu Zidanes Trainerstab.

Am 28. Juli gab der Französische Fußballverband Zinedine Zidane offiziell als neuen Cheftrainer der Nationalmannschaft bekannt. Der 54-Jährige, der Didier Deschamps ersetzt, unterschrieb einen Vierjahresvertrag bis zur Weltmeisterschaft 2030 .

Das erste Pflichtspiel der von Zidane und Barthez betreuten Les Bleus findet am 25. September auswärts gegen die Türkei in der UEFA Nations League statt.

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