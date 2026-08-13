Spektakulärer Transfer: Mittelfeldspieler von Manchester City steht vor dem Abschied

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Spektakulärer Transfer: Mittelfeldspieler von Manchester City steht vor dem Abschied

Manchester Citys niederländischer Mittelfeldspieler Tijjani Reijnders steht im Mittelpunkt von Transfergerüchten und könnte nach Saudi-Arabienwechseln – ein professioneller journalistischer Artikel, der vollständig den Standards von Google Discover und Sportmedien entspricht:

Manchester City verkauft den vor einem Jahr verpflichteten Star: Reijnders steht vor Wechsel nach Saudi-Arabien

Manchester City steht kurz vor der Trennung vom niederländischen Mittelfeldspieler Tijjani Reijnders. Der erfahrene Akteur könnte seine Karriere beim ambitionierten saudischen Klub Al-Qadsiah fortsetzen.

Insider des angesehenen Mediums The Athletic berichten darüber.

Al-Qadsiah und Premier-League-Klub im Rennen

Nach Angaben der Quelle konzentriert sich der saudische Klub Al-Qadsiah derzeit zwar auf sein erstes Pflichtspiel der neuen Saison, doch eine endgültige Einigung über Reijnders' Transfer soll in den kommenden Tagen offiziell erzielt werden.

Gleichzeitig hält das Interesse von Nottingham Forest, einem Klub aus der Premier League, am 28-jährigen Mittelfeldspieler an.

Warum ist seine Zukunft ungewiss geworden?

Berichten zufolge geriet Reijnders' Platz in der Startelf von Pep Guardiolas Mannschaft und seine Zukunft im Klub ernsthaft in Zweifel, nachdem Elliot Anderson von Nottingham Forest zu Manchester City gewechselt war.

Die Cityzens hatten den niederländischen Nationalspieler erst vor einem Jahr verpflichtet. Dennoch zeigte er in der vergangenen Saison für Manchester City eine äußerst produktive und konstante Leistung:

  • Einsätze: 47 Spiele in allen Wettbewerben;

  • Tore: 7;

  • Vorlagen: 8.

Die Konkurrenz in Manchester und das attraktive finanzielle Angebot aus Saudi-Arabien könnten Reijnders dazu bewegen, ein neues Kapitel in seiner Karriere aufzuschlagen.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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