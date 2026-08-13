Yandex Market führt Click-and-Deliver und späteres Bezahlen für Kleidung ein

Yandex Market Das Team von Yandex Market hat einen neuen Dienst gestartet, der den Online-Einkauf für Kunden noch bequemer macht. Laut IXBT.com können Kunden Kleidung, Schuhe und Accessoires jetzt über den Lieferdienst „auf Klick“ bestellen und später bezahlen. Ixbt.com berichtet .

Dieses neue System ermöglicht es Kunden vor allem, mehrere Größen oder Modelle nach Hause zu bestellen und sie in Ruhe zu vergleichen. Für die Prüfung und Anprobe der gelieferten Bestellung haben Kunden 24 Stunden Zeit.

Kunden können unpassende Artikel sofort dem Kurier zurückgeben oder ohne separate Rückgabeformalitäten an einer Abholstation abgeben. Bezahlt wird nur für die Produkte, die sie behalten.

So wird der Dienst genutzt

Diese praktische Option gilt für Produkte, die über den Dienst Split gekauft werden können. Damit lässt sich der Kaufpreis in mehreren Teilzahlungen begleichen.

Bei der Bestellung muss die Lieferart „Po kliku“ ausgewählt und die Zahlung nach Erhalt der Bestellung festgelegt werden. Sobald die Bestellung im Yandex-Lavka-Darkstore eingetroffen ist, erscheint in der App im Bereich „Bestellungen“ die Schaltfläche „Jetzt liefern lassen“.

Anschließend können Nutzer selbstständig den für sie günstigsten Lieferzeitpunkt auswählen. Der Dienst für spätere Zahlung ist derzeit in 26 Regionen Russlands erfolgreich aktiv.

Laut Unternehmensvertretern ist geplant, die Reichweite dieses praktischen Dienstes künftig zu erweitern und weitere Regionen hinzuzufügen.