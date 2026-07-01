China testet Technologien für ein zukünftiges Weltraumkrankenhaus und Biologielabor

China hat eine neue Stufe der Weltraumerkundung erreicht und erfolgreich eine Reihe innovativer Technologien getestet, die für zukünftige Langzeitmissionen und orbitale Infrastrukturen unerlässlich sind. Das experimentelle Frachtschiff Qingzhou demonstrierte im Orbit seine Ergebnisse der zweiten Phase und erweiterte die Möglichkeiten der medizinischen Versorgung und biologischen Forschung im Weltraum. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Das Qingzhou-Raumschiff wurde am 30. März dieses Jahres mit einer Lijian-2 Y1 Trägerrakete gestartet. Das von der Innovation Academy for Micro-Satellites (IAMCAS) der Chinesischen Akademie der Wissenschaften entwickelte Schiff hat ein Gesamtgewicht von 4,2 Tonnen. Davon entfallen etwa eine Tonne auf wissenschaftliche Geräte; die geplante Lebensdauer im Orbit beträgt drei Jahre.

Weltraumkrankenhaus und medizinische Überwachung

Eine der wichtigsten Richtungen des Projekts ist das Konzept eines "Weltraumkrankenhauses". Dieses System zielt darauf ab, das sichere langfristige Überleben von Menschen außerhalb der Erdumlaufbahn zu gewährleisten. Experten zufolge ist die Errichtung permanenter Stützpunkte auf anderen Planeten ohne solche autonomen medizinischen Komplexe in Zukunft unmöglich.

Laut ixbt.com haben chinesische Ingenieure ein elektromyographisches Diagnosegerät mit einem neuromorphen Chip entwickelt, um die menschliche Gesundheit im Weltraum aus der Ferne zu überwachen. Diese Technologie ermöglicht eine kontinuierliche Echtzeit-Überwachung der elektrischen Muskelaktivität. Zudem wurde ein kompakter Blutzellanalysator getestet, der es der Besatzung ermöglicht, den Gesundheitszustand unabhängig und ohne komplexe Laborgeräte zu analysieren.

Orbitaler Kühlschrank und biologische Experimente

Ein weiterer technologischer Erfolg ist die Entwicklung eines Dampfkompressionskühlschranks, der unter Mikrogravitationsbedingungen stabil arbeitet. Bei der Anpassung dieser terrestrischen Technologie an den Weltraum lösten Wissenschaftler komplexe Aufgaben wie die Trennung von Gas und Flüssigkeit sowie den stabilen Betrieb des Kompressors. Dieses Gerät dient nicht nur der Lagerung von Lebensmitteln für Astronauten, sondern auch für temperaturempfindliche biologische Proben.

China verfügt bereits über umfangreiche Erfahrungen in der biologischen Forschung. Zuvor wurden auf der Tiangong-Station Experimente mit Danio-rerio-Fischen, Mäusen und verschiedenen Pflanzen durchgeführt. Die neuen Tests zielen darauf ab, die Zucht lebender Organismen bei Langzeitmissionen zu untersuchen und Lebenserhaltungssysteme weiter zu verbessern.

Chan Liang, der Chefkonstrukteur des Qingzhou-Projekts, betonte, dass dieser Flug nicht nur wissenschaftlichen Experimenten dient, sondern auch der umfassenden Prüfung des hermetischen Abteils und des Antriebssystems des Schiffes. Die gewonnenen Ergebnisse bilden die Grundlage für die Entwicklung der voll einsatzfähigen Version des Raumfahrzeugs.

Planmäßig wird der erste operative Flug des Qingzhou-Frachtschiffs Anfang 2027 stattfinden. Er wird dazu beitragen, die Kosten für den Transport von Fracht in den Weltraum zu senken und den Betrieb der chinesischen Orbitalstation flexibler und kostengünstiger zu gestalten.