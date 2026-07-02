Thibaut Courtois verrät das „Hauptgeheimnis“ des belgischen Comebacks

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Thibaut Courtois verrät das „Hauptgeheimnis“ des belgischen Comebacks

Der Torhüter der belgischen Nationalmannschaft, Thibaut Courtois, teilte seine Gedanken nach dem dramatischen Spiel der Weltmeisterschaft 2026 im Sechzehntelfinale gegen Senegal.

Obwohl Belgien mit 0:2 zurücklag, glich das Team in den letzten Minuten aus und gewann in der Verlängerung mit 3:2.

„Wir haben unser Selbstvertrauen nicht verloren“

Courtois gab zu, dass das Spiel gegen Senegal für die Mannschaft sehr schwer war.

„Es war ein sehr hartes Spiel. Wir lagen während des Spiels mit 0:2 zurück, aber wir haben unser Selbstvertrauen nicht verloren“, sagte der Torhüter.

Seiner Meinung nach glaubten die Spieler daran, dass man das Spiel auch in der schwierigsten Situation noch retten konnte.

Ein Tor hat alles verändert

Kurz vor Ende der regulären Spielzeit lag Belgien immer noch mit zwei Toren zurück.

Doch nach dem ersten Anschlusstreffer änderte sich das Spiel der Mannschaft komplett. Die Belgier erhöhten den Druck und schafften den Ausgleich.

„Im Fußball kann ein einziges Tor den Ausgang eines Spiels völlig verändern. Diesmal lief alles zu unseren Gunsten“, sagte Courtois.

Sieg in der Verlängerung errungen

Nachdem die reguläre Spielzeit mit einem 2:2-Unentschieden endete, setzten die Mannschaften den Kampf in der Verlängerung fort.

Belgien erzielte das entscheidende Tor, feierte einen 3:2-Comeback-Sieg und sicherte sich den Einzug in die nächste Runde.

„Ich bin stolz auf mein Team“

Courtois betonte besonders den Charakter und die Widerstandsfähigkeit, die die Spieler gezeigt haben.

„Ich bin stolz auf mein Team“, sagte der Torhüter der belgischen Nationalmannschaft.

Dieses Comeback zeigte Belgiens Potenzial im Turnier und ihre Entschlossenheit, auch in schwierigsten Situationen nicht aufzugeben.

Nächster Gegner — USA

Belgien unter der Leitung von Rudi Garcia trifft im Achtelfinale der WM 2026 auf einen der Turniergastgeber, die USA.

Nach dem dramatischen Sieg gegen Senegal wartet nun die nächste große Herausforderung auf die Belgier.

Thibaut CourtoisBelgienSenegalUSARudi Garcia
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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