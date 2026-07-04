Den Transfergerüchten um den Kapitän von Londons Arsenal, Martin Odegaard, wurde ein Ende gesetzt. Berichte in den türkischen Medien der letzten Tage über einen Wechsel des Mittelfeldspielers zu Galatasaray stellten sich als weit entfernt von der Wahrheit heraus. Laut Quellen von Goal.com sind Gespräche über ein Verlassen des Emirates-Stadions durch den Fußballer völlig unbegründet. Goal.com berichtet darüber.

Die türkischen Medien hatten behauptet, dass Galatasaray persönliche Vertragsbedingungen mit dem norwegischen Star vereinbart habe. Informationen vom Arsenal-Management und aus Kreisen, die dem Spieler nahestehen, dementieren diese Behauptungen jedoch. Der 27-jährige Mittelfeldspieler ist derzeit glücklich in London und möchte ein integraler Bestandteil des Klubprojekts bleiben.

Seit seinem Wechsel zu Arsenal im Jahr 2021 wurde Martin Odegaard zur Schlüsselfigur, die den Spielstil der Mannschaft prägt. Zunächst auf Leihbasis aktiv, wurde der Fußballer später fest verpflichtet und 2022 zum Mannschaftskapitän ernannt. Die vergangene Saison war die erfolgreichste seiner Karriere, da er mit der Mannschaft nach 22 Jahren die englische Premier-League-Meisterschaft gewann.

Die Rolle und Erfolge des Kapitäns in der Mannschaft

Mit insgesamt 234 Einsätzen für Arsenal und 42 Toren hat Odegaard großen Einfluss nicht nur auf dem Spielfeld, sondern auch in der Kabine. Dass er zwei Saisons in Folge (2022-23 und 2023-24) zum besten Spieler des Klubs gewählt wurde, zeugt ebenfalls von seiner Konstanz. Zudem erreichte er mit der Mannschaft das Champions-League-Finale und gewann die Silbermedaillen im Spiel gegen Paris Saint-Germain.

Derzeit konzentriert sich der Fußballer vollständig auf die Teilnahme der norwegischen Nationalmannschaft an der Weltmeisterschaft. Die norwegische Nationalmannschaft nimmt seit 1998 erstmals wieder an einem so prestigeträchtigen Turnier teil und verzeichnet unter Odegaards Kapitänsführung hervorragende Ergebnisse. Er bereitete Tore in den Gruppenspielen gegen den Irak und Senegal sowie beim Sieg über die Elfenbeinküste im Achtelfinale vor.

Auch Arsenal-Trainer Mikel Arteta hat nicht die Absicht, seinen Kapitän ziehen zu lassen. Die Mannschaft hat zum Ziel, in der kommenden Saison ihren Meistertitel zu verteidigen, wobei Martin Odegaard als wichtigster Führungsspieler gesehen wird. Die mit Galatasaray in Verbindung gebrachten Berichte stellten sich als lediglich ein weiteres Gerücht auf dem Transfermarkt heraus. Der aktuelle Vertrag und die Rolle des Fußballers im Klub bestätigen, dass er London in naher Zukunft nicht verlassen wird.