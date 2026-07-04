Ägypten besiegt Australien im Elfmeterschießen

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Ägypten besiegt Australien im Elfmeterschießen

Im Achtelfinale der Weltmeisterschaft 2026 besiegte die ägyptische Nationalmannschaft Australien im Elfmeterschießen und zog in die nächste Runde ein.

Die Partie im Stadion von Dallas endete nach der regulären und verlängerten Spielzeit 1:1. Ägypten ging in der 13. Minute durch ein Tor von Imam Ashur in Führung.

Australien glich in der 55. Minute aus. Das Tor wurde als Eigentor des ägyptischen Verteidigers Mohamed Hany gewertet.

In der verbleibenden Zeit gelang kein weiterer Treffer, sodass das Elfmeterschießen über den Sieger entschied. Die ägyptischen Spieler verwerteten alle vier Versuche.

Für Australien trafen Jackson Irvine und Awer Mabil. Die Schüsse von Harry Souttar und Lucas Herrington gingen nicht ins Tor.

Mahmoud Sobir, Rami Rabia, Mohamed Salah und Hossam Abdulmajid trafen für Ägypten. Das Penaltysießen endete 4:2 für Ägypten.

In der Spielstatistik dominierte Ägypten den Ballbesitz mit 58 % gegenüber 42 %. Ägypten spielte 696 Pässe mit einer Genauigkeit von 89 %, während Australien 518 Pässe mit 83 % Genauigkeit absolvierte.

Bei den Torschüssen lag Australien mit 15:14 vorne, doch Ägypten war bei den Schüssen aufs Tor mit 4:3 überlegen. Auch bei den Eckbällen führte Ägypten 7:4.

ÄgyptenAustralienImam AshurMohamed HanyMohamed SalahWeltmeisterschaft
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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