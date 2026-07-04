Ancelotti spricht offen über Neymars Zustand

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Ancelotti spricht offen über Neymars Zustand

Der Cheftrainer der brasilianischen Nationalmannschaft, Carlo Ancelotti, äußerte sich vor dem Achtelfinale der WM 2026 gegen Norwegen über die körperliche Verfassung und die Situation von Neymar im Team.

Seit Beginn der Weltmeisterschaft stand der Starstürmer insgesamt nur 14 Minuten auf dem Platz. In nur einem von vier Spielen kam er von der Ersatzbank zum Einsatz.

„Neymar kann 90 Minuten spielen“

Ancelotti betonte, dass Neymar derzeit bereit sei, ein komplettes Spiel zu bestreiten.

„Ja, er kann die vollen 90 Minuten spielen“, sagte der italienische Spezialist.

Somit ist es nicht ausgeschlossen, dass der Stürmer im wichtigen Spiel gegen Norwegen mehr Spielzeit erhalten wird.

Nicht zufrieden mit geringen Einsatzzeiten

Der Brasilien-Coach verbarg nicht, dass Neymar unzufrieden darüber sei, auf der Ersatzbank zu sitzen. Es wurde jedoch hervorgehoben, dass sich der Spieler in dieser Situation professionell verhalte.

„Er ist mit dieser Situation nicht zufrieden, aber er verhält sich sehr würdevoll und arbeitet in den Trainingseinheiten auf höchstem Niveau“, sagte Ancelotti.

„Seine Teamkollegen lieben ihn“

Der Trainer lobte nicht nur Neymars fußballerisches Können, sondern auch seine menschlichen Qualitäten.

„Neymar ist ein Mensch, der anderen mit Respekt begegnet und freundlich zu den Leuten ist. Seine Teamkollegen lieben ihn“, so der Trainer.

Nach Ansicht von Ancelotti bleibt der erfahrene Stürmer einer der wichtigsten Spieler für die Seleção.

Hohes Können und Bescheidenheit

Carlo Ancelotti hob die Rolle von Neymar im Team besonders hervor.

„Er nimmt einen wichtigen Platz im Team ein. Sein technisches Niveau ist sehr hoch, aber gleichzeitig ist er sehr bescheiden. Ich bin sehr zufrieden mit ihm“, sagte er.

Der Trainer fügte hinzu, dass der Wunsch des Stürmers, auf den Platz zu gehen und seinem Team zu helfen, wie immer stark sei.

Brasilien schlug Japan mit Mühe

Die WM 2026 findet in den Stadien der USA, Mexikos und Kanadas statt.

Brasilien besiegte im Sechzehntelfinale die japanische Nationalmannschaft mit einem knappen 2:1.

Nun erwartet Carlo Ancelotti und seine Schützlinge ein weiterer ernsthafter Test gegen Norwegen um den Einzug ins Viertelfinale. Wie viel Spielzeit Neymar in dieser Partie erhalten wird, ist eines der am meisten diskutierten Themen vor dem Spiel.

Carlo AncelottiNeymarBrasil
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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