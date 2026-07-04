Motorola Startet Global Connect Service mit Kostenlosem Mobilem Internet Weltweit

Motorola hat einen neuen Global Connect Service vorgestellt, der darauf ausgerichtet ist, Verbindungsprobleme bei internationalen Reisen zu lösen. Diese Plattform ermöglicht es Nutzern, über eSIM-Technologie in über 160 Ländern weltweit auf mobiles Internet zuzugreifen. Der Hauptvorteil dieser Lösung besteht darin, dass Reisende bei jedem Besuch eines neuen Landes keine SIM-Karten von lokalen Anbietern mehr suchen oder komplexe Einstellungen vornehmen müssen. Hierüber berichtet Ixbt.com Bericht .

Laut ixbt.com wurde das Projekt in Zusammenarbeit mit Gigs entwickelt und ist die erste integrierte eSIM-Lösung für Motorola-Smartphones. Derzeit ist die App im Google Play Store für Nutzer in lateinamerikanischen Ländern wie Brasilien, Mexiko, Argentinien, Peru und Chile verfügbar. Das Unternehmen plant, die Serviceabdeckung bis Ende 2026 zu erweitern und den Dienst auch in europäischen Ländern wie Deutschland und Großbritannien einzuführen.

Kostenloses Datenvolumen und automatische Verbindung

Einer der attraktivsten Aspekte des neuen Service ist, dass jeder registrierte Nutzer absolut kostenlos 1 GB mobiles Internet-Datenvolumen erhält. Dieses Bonus-Paket kann in über 160 Ländern weltweit genutzt werden. Wenn das kostenlose Datenvolumen aufgebraucht ist, können Nutzer je nach Bedarf verschiedene kostenpflichtige Tarifpläne und Pakete direkt in der App kaufen.

Der Global Connect Service funktioniert nach dem Prinzip „Eine eSIM — alle Länder“. Das heißt, beim Überschreiten einer Grenze verbindet sich das System automatisch mit den Netzwerken lokaler Telekommunikationsanbieter. Dies befreit den Nutzer davon, jedes Mal eine neue Nummer zu besorgen oder eine digitale SIM-Karte neu zu installieren. Der stabile Betrieb des Service wird durch die Gigs-Plattform gewährleistet, die mit hunderten internationalen Anbietern kooperiert.

Nur für Internet und Messenger konzipiert

Es sollte beachtet werden, dass Global Connect derzeit nur den mobilen Internet-Service unterstützt. Es werden keine herkömmlichen Sprachanrufe oder SMS-Nachrichten angeboten. Vertreter von Motorola erklären, dass die Mehrheit der modernen Reisenden für die Kommunikation Telegram, WhatsApp oder andere Messenger nutzt, weshalb herkömmliche Formen der mobilen Kommunikation an Relevanz verlieren.

Diese Technologie funktioniert auf allen Motorola-Smartphones mit eSIM-Funktionalität, einschließlich des Budget-Modells Moto G Play 2026. Die Einführung solcher Dienste für usbekische Nutzer wird voraussichtlich auch in Zukunft die Kosten für internationales Roaming erheblich senken und eine ständige Verbindung im Ausland ermöglichen.