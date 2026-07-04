Postecoglou übernimmt Ronaldos Al-Nassr

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Postecoglou übernimmt Ronaldos Al-Nassr

Der ehemalige Cheftrainer von Tottenham Hotspur, Ange Postecoglou, setzt seine Karriere in Saudi-Arabien fort.

Der Pressedienst von Al-Nassr gab offiziell bekannt, dass der australische Spezialist zum neuen Cheftrainer des Teams ernannt wurde.

Zweijähriger Vertrag unterzeichnet

Berichten zufolge hat Ange Postecoglou einen Arbeitsvertrag über zwei Jahre mit dem Club aus Riad unterzeichnet.

Nun wird der erfahrene Trainer Al-Nassr auf den Kampf um Titel in nationalen und internationalen Wettbewerben vorbereiten.

Postecoglous umfangreiche Trainerfahrung

Im Laufe seiner Karriere hat der Spezialist bei einer Reihe renommierter Teams gearbeitet.

Dazu gehören unter anderem:

  • die australische Nationalmannschaft;

  • Celtic;

  • Tottenham Hotspur;

  • Nottingham Forest;

die er jeweils geleitet hat.

Letzte Station war Nottingham Forest

Postecoglous letzte Station vor Al-Nassr war der englische Club Nottingham Forest.

Er verließ dieses Team im Oktober 2025.

Nun beginnt der australische Trainer ein neues Kapitel in seiner Karriere bei einem der bekanntesten Clubs Saudi-Arabiens.

Ange PostecoglouAl NassrTottenhamNottingham ForestSaudi-Arabien
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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