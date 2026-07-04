KI Konnte Menschen Nicht Ersetzen: Unternehmen Stellen Mitarbeiter Wieder Ein

In den letzten Jahren haben viele globale Unternehmen versucht, ihre Mitarbeiter durch Systeme der künstlichen Intelligenz (AI) zu ersetzen, um Kosten zu senken und die Effizienz zu steigern. In der Praxis erweisen sich Automatisierungstechnologien jedoch als hilflos angesichts menschlicher Erfahrung und der Fähigkeit, komplexe Entscheidungen zu treffen. Laut CNBC haben große Konzerne, die zuvor Mitarbeiter entlassen hatten, nun begonnen, Fachleute in großem Maßstab wieder einzustellen. Ixbt.com berichtet .

Eines der deutlichsten Beispiele für diesen Trend war Ford Motor Company. Das Unternehmen, das versucht hatte, die Qualitätskontrollprozesse vollständig zu automatisieren, brachte nach dem Ausbleiben der erwarteten Ergebnisse nicht nur über 350 Ingenieure zurück, sondern beförderte sie auch. Das Management räumte ein, dass maschinelle Analysesysteme bei der Interpretation komplexer Produktionsdaten nicht an menschliche Erfahrung heranreichen können.

Charles Poon, Vizepräsident für Automotive Engineering bei Ford, betonte, dass künstliche Intelligenz ein hervorragendes Werkzeug sein kann, ihre Wirksamkeit jedoch direkt von der Qualität der Daten, die sie lernt, und dem Kontext ihrer Anwendung abhängt. Ohne den menschlichen Faktor neigt die Technologie zu unerwarteten Fehlern und Ungenauigkeiten.

Probleme im Kundenservice und HR-Bereich

Auch das australische Finanzinstitut Commonwealth Bank of Australia sah sich mit einem ähnlichen Problem konfrontiert. Durch die Ersetzung von Kundensupport-Mitarbeitern durch sprachgesteuerte AI-Bots stieg die Belastung des Callcenters drastisch an. Das System machte Fehler bei der Bearbeitung komplexer Kundenanfragen, woraufhin die Bank gezwungen war, das Operatorenpersonal wiederherzustellen.

Auch der Technologieriese IBM nahm Änderungen an seiner Strategie vor. Obwohl das Unternehmen HR-Prozesse teilweise automatisiert hat, kündigte es einen Plan an, bis 2026 neue Mitarbeiter in den USA einzustellen. Laut IBM-Vertretern erfordern Aufgaben im Bereich Ethik, Situationsbewertung und strategische Entscheidungsfindung weiterhin menschliche Beteiligung.

Die Ergebnisse einer Studie des HR-Unternehmens Orgvue offenbarten folgende interessante Fakten:

39 Prozent der Manager gaben zu, Mitarbeiter aufgrund der Einführung künstlicher Intelligenz entlassen zu haben;

Allerdings realisierte mehr als die Hälfte derer, die diese Entscheidung getroffen hatten, später, dass sie sich geirrt hatten;

Laut der Rekrutierungsfirma Robert Half wurde ein Drittel der durch Automatisierung abgeschafften Arbeitsplätze wiederhergestellt.

Heute wird trotz Milliardeninvestitionen in die Infrastruktur der künstlichen Intelligenz die Rolle der Technologie auf dem globalen Markt neu überdacht. AI wird nun nicht mehr als eine Kraft interpretiert, die Mitarbeiter ersetzt, sondern als ein Instrument, das ihnen hilft. Insbesondere in Bereichen, die Kommunikation, unkonventionelles Denken und umfangreiche Erfahrung erfordern, bleibt der menschliche Faktor von entscheidender Bedeutung.