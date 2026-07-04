Auf dem US-Telekommunikationsmarkt findet ein historischer Wendepunkt statt: das letzte 2G-Netz des Landes stellt offiziell den Betrieb ein. Der Betreiber T-Mobile gab bekannt, dass er die Netze der zweiten Generation am 3. August dieses Jahres vollständig abschalten wird. Mit dieser Entscheidung endet die Ära der 2G-Technologie in den Vereinigten Staaten endgültig, und das Land geht vollständig auf moderne Kommunikationsstandards über. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

T-Mobile hat dieses veraltete Netz deutlich länger aufrechterhalten als seine Wettbewerber. Nach Angaben des Unternehmens diente dieser Schritt dazu, Besitzern alter Telefone und Geschäftsvertretern, die auf 2G-basierten Unternehmenssystemen arbeiten, zusätzliche Zeit für den Übergang zu neuen Standards zu geben. Nun gilt diese technologische Übergangsphase als abgeschlossen.

Internationales Roaming und technische Fragen

Laut ixbt.com diente das 2G-Netz lange Zeit nicht nur lokalen Teilnehmern, sondern auch Reisenden im internationalen Roaming als Backup-Kanal. Insbesondere bei Sprachanrufen über Geräte, die die VoLTE-Technologie nicht unterstützen, spielten die Netze der zweiten Generation eine wichtige Rolle.

Vertreter von T-Mobile erklärten, dass sie in den letzten 2,5 Jahren gemeinsam mit ausländischen Partnern umfangreiche Arbeiten zur Vorbereitung der Infrastruktur durchgeführt haben. Ziel ist es, sicherzustellen, dass die Qualität der Sprachkommunikation und Datenübertragung auch nach der Abschaltung des 2G-Netzes nicht beeinträchtigt wird. Dies ist besonders wichtig für ausländische Touristen, die die USA besuchen.

Erfahrungen der Wettbewerber und die Zukunft

Andere große amerikanische Betreiber haben sich bereits viel früher von 2G verabschiedet. So schaltete AT&T seine Netze der zweiten Generation im Jahr 2017 vollständig ab, Verizon im Jahr 2020. T-Mobile ist das letzte Unternehmen in dieser Liste, und seine Entscheidung schließt das 2G-Kapitel in der Geschichte der US-Kommunikation endgültig.

Dieser Prozess ist auch ein Signal für Entwicklungsmärkte wie Usbekistan. Obwohl 2G- und 3G-Netze in unserem Land immer noch weit verbreitet sind, zeigt der globale Trend, dass Frequenzressourcen für effizientere Technologien wie 4G LTE und 5G freigegeben werden müssen. Die Aufrechterhaltung veralteter Netze führt zu zusätzlichen Kosten und technologischen Einschränkungen für die Betreiber.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Abschaltung des 2G-Netzes nicht nur ein Abschied von alten Tastentelefonen ist, sondern der vollständige Übergang in die Ära des Hochgeschwindigkeitsinternets und der qualitativen Sprachkommunikation. Nutzer, die in den USA erreichbar sein wollen, müssen nun über Geräte verfügen, die mindestens den 4G-Standard unterstützen.