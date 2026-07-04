Chelsea Women verpflichten japanisches Talent Manaka Matsukubo

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Chelsea Women verpflichten japanisches Talent Manaka Matsukubo

Der Londoner Chelsea Club hat einen weiteren großen Transfer auf dem Markt für Frauenfußball getätigt. Der englische Meister gab offiziell die Verpflichtung der japanischen Mittelfeldspielerin Manaka Matsukubo bekannt, die in der US-amerikanischen NWSL glänzte. Dieser Transfer wird als wichtiger Schritt gewertet, um das Mittelfeld des Londoner Clubs zu verstärken und die internationale Dominanz zu wahren. Dies berichtete Goal.com Nachrichten quelle.

Die 21-jährige Spielerin North Carolina Courage wechselte von diesem Verein. Beide Parteien unterzeichneten einen Fünfjahresvertrag. Dass Matsukubo in der vergangenen Saison zur besten Mittelfeldspielerin der US-Meisterschaft gewählt wurde, belegt ihr hohes Potenzial. Es wird erwartet, dass ihre technische Versiertheit und Spielübersicht eine entscheidende Rolle in den taktischen Systemen der "Blues" für die neue Saison spielen wird.

Erfolgreiche Karriere in den USA

Manaka Matsukubos professionelle Karriere entwickelte sich rasant. 2023 debütierte sie im Alter von 18 Jahren als Leihspielerin bei North Carolina Courage. Nachdem sie sich in kurzer Zeit bewiesen hatte, unterschrieb sie 2024 einen Festvertrag. Ihre Statistiken im amerikanischen Fußball sind beachtlich: 19 Tore und 10 Vorlagen in 58 Spielen.

Besonders die Saison 2025 war für den japanischen Star unvergesslich. Mit 11 Toren und vier Assists sicherte sie sich den Titel der besten Mittelfeldspielerin der NWSL. Ihr Tor im Finale des NWSL Challenge Cup und die Auszeichnung als wertvollste Spielerin (MVP) des Turniers weckten das Interesse der europäischen Top-Clubs.

Neue Herausforderung und ein wahr gewordener Traum

Nach dem Transfer teilte Matsukubo ihre Emotionen mit. Ihr zufolge ist der Wechsel zu Chelsea die Erfüllung eines Kindheitstraums. "Ich bin sehr aufgeregt, denn Chelsea ist ein weltweit berühmter Club mit einer reichen Geschichte. Ich verfolge dieses Team seit meiner Kindheit und möchte dazu beitragen, ihre Tradition der Siege fortzusetzen", betonte die Spielerin in einem Interview auf der offiziellen Website des Clubs.

Auch international hat Matsukubo bereits ihren Platz gefunden. Für die japanische Nationalmannschaft bestritt sie 19 Spiele und erzielte zwei Tore. Sie trug maßgeblich zum Erfolg der Nationalmannschaft beim SheBelieves Cup und zum Sieg gegen Australien im Asia Cup bei. Nun wird sie ihr Können in der englischen Women's Super League, einer der stärksten Ligen Europas, unter Beweis stellen.

Dieser Transfer ist für Chelsea nicht nur sportlich vorteilhaft, sondern steigert auch das Ansehen auf dem asiatischen Markt. Experten glauben, dass sich Matsukubos Spielstil schnell an den offensiven Fußball des Londoner Clubs anpassen wird und sie zu einer der neuen Anführerinnen des Teams wird.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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