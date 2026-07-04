UFA veröffentlicht alle Details zu den WM-2026-Tickets

Der Fußballverband von Usbekistan hat eine detaillierte Erklärung dazu abgegeben, wie die Tickets für die Spiele der Weltmeisterschaft 2026 verkauft wurden und wie viele Plätze für die Fans der Nationalmannschaft reserviert waren.

Es wurde bekannt gegeben, dass insgesamt 14.073 Tickets für die Gruppenspiele der usbekischen Nationalmannschaft bereitgestellt wurden. Davon erwarben 8.064 usbekische Fans ihre Tickets direkt über die FIFA-Plattform.

Tickets wurden in mehreren Phasen verkauft

Laut Erklärung der UFA führte die FIFA den Ticketverkauf für die WM-2026-Spiele in mehreren Phasen über offizielle Online-Plattformen durch.

Die erste Verkaufsphase nach der Auslosung dauerte vom 12. Dezember 2025 bis zum 13. Januar 2026.

In diesem Zeitraum konnten Fußballfans Anträge für Tickets zu ihren gewünschten Spielen stellen.

Gewinner wurden per Zufallsprinzip ermittelt

Die Ticketinhaber unter den Bewerbern wurden im Februar 2026 durch das Zufallssystem der FIFA — den Random Selection Draw — ermittelt.

Die Ticketzahlungen wurden automatisch von den Bankkarten der ausgewählten Fans abgebucht.

Zudem bestand von März bis Juni 2026 die Möglichkeit, zusätzliche Tickets direkt über die offizielle FIFA-Ticketplattform und das On Location Hospitality-System für VIP-Kunden zu erwerben.

Chance für alle Staatsbürger

Die UFA betonte, dass in allen Phasen des Ticketverkaufs jeder Staatsbürger über die offiziellen Plattformen Anträge stellen oder verfügbare Tickets für Spiele seines Lieblingsteams kaufen konnte.

Das bedeutet, dass der Ticketverkauf nicht auf Bürger der teilnehmenden Länder beschränkt war.

Mindestens 8 % der Plätze für die Fans jedes Teams

Gemäß dem FIFA-Reglement haben Fans, die ein teilnehmendes Team organisiert unterstützen, das Recht, mindestens 8 % der im Stadion zum allgemeinen Verkauf angebotenen Plätze zu erwerben.

Diese Regel ist unabhängig von der Staatsangehörigkeit des Fans.

Somit:

8 % der Stadionkapazität für die Fans eines Teams;

weitere 8 % für die Fans des zweiten Teams;

insgesamt 16 % für die Fans der beiden gegeneinander spielenden Nationalmannschaften;

die restlichen 84 % für alle anderen Fußballbegeisterten

wurden in den allgemeinen Verkauf gegeben.

Wie hoch waren die Ticketpreise?

Die Ticketpreise für die Gruppenspiele der usbekischen Nationalmannschaft wurden von der FIFA festgelegt.

Preise:

ab 140 USD;

bis zu 700 USD;

für eine begrenzte Anzahl an Plätzen 60 USD.

14.073 Tickets für usbekische Fans bereitgestellt

Für die organisierte Unterstützung der Nationalmannschaft in den Gruppenspielen wurden insgesamt 14.073 Tickets bereitgestellt, hauptsächlich aus den Sektoren hinter den Toren.

Von diesem Kontingent:

wurden 8.064 Tickets von usbekischen Fans direkt bei der FIFA gekauft;

6.009 Tickets wurden für Vorbestellungen verschiedener Organisationen und Gruppen reserviert.

Wer erhielt die 6.009 Tickets?

Die für Vorbestellungen reservierten Tickets wurden folgenden Organisationen und Gruppen zugeteilt:

Fußballverband von Usbekistan (UFA);

Sportministerium;

Nationales Olympisches Komitee;

Futsalverband von Usbekistan;

Professionelle Fußballliga von Usbekistan;

Fußballervereinigung von Usbekistan;

regionale Fußballverbände;

professionelle Fußballclubs;

Spieler und deren Familienmitglieder;

zentralisierte Fangruppen;

Sportorganisationen;

staatliche Behörden;

Sponsoren;

die Organisation Mahalla USA im Namen von Landsleuten in den USA.

Laut UFA wurden diese Tickets zum von der FIFA festgelegten Preis und ohne zusätzliche Servicegebühren bereitgestellt.

Tickets können an andere Personen übertragen werden

Gemäß den FIFA-Regeln können Ticketinhaber ihre gekauften Tickets über die offizielle mobile App elektronisch an eine andere Person senden.

Zudem ist der Weiterverkauf von Tickets über die offizielle FIFA Resale Platform gestattet.

UFA kann den Weiterverkauf nicht verbieten

Der Fußballverband von Usbekistan erinnerte daran, dass das Recht zur Übertragung und zum Weiterverkauf von Tickets im FIFA-Reglement verankert ist.

Aus diesem Grund teilte die UFA mit, dass sie nicht befugt ist, den Weiterverkauf gekaufter Tickets zu verbieten oder diesen Prozess einzuschränken.

In der Erklärung wurde besonders hervorgehoben, dass der Verkauf der WM-2026-Tickets auf Grundlage der offiziellen Regeln und Plattformen der FIFA erfolgte.