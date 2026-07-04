Historischer Eigenweltor-Rekord bei der WM 2026 gebrochen

·46·Sport
Historischer Eigenweltor-Rekord bei der WM 2026 gebrochen

Bei der Weltmeisterschaft 2026 wurde ein weiterer historischer Meilenstein erreicht. Nach einem Eigentor im Achtelfinalspiel zwischen Australien und Ägypten ist die Zahl der Eigentore beim aktuellen Turnier auf 13 gestiegen.

Muhammad Hani erzielte ein Eigentor

Im Verlauf der Partie lenkte der ägyptische Nationalspieler Muhammad Hani den Ball unglücklich in sein eigenes Netz.

Dies war das 13. Eigentor bei der WM 2026, womit der bisherige Rekord in der Geschichte der Turniere gebrochen wurde.

Ergebnis von 2018 übertroffen

Der bisherige Höchstwert an Eigentoren wurde bei der Weltmeisterschaft 2018 aufgestellt.

In jenem Turnier gab es insgesamt 12 Eigentore. Bei der WM 2026 wurde diese Zahl bereits in der ersten Play-off-Runde auf 13 erhöht.

Insgesamt 67 Eigentore bei Weltmeisterschaften

In der gesamten Geschichte der Weltmeisterschaften wurden bisher insgesamt 67 Eigentore verzeichnet.

Da das aktuelle Turnier noch andauert, könnte dieser Wert noch weiter steigen.

Unentschieden im Spiel Australien gegen Ägypten

Aktuell steht es im Spiel zwischen den Nationalmannschaften von Australien und Ägypten 1:1.

Der Sieger dieser Begegnung zieht in das Achtelfinale der Weltmeisterschaft ein.

AustralienÄgyptenMuhammad HaniWC-2026
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Ancelotti spricht offen über Neymars ZustandAncelotti spricht offen über Neymars ZustandHeute, 01:59Ägypten besiegt Australien im ElfmeterschießenÄgypten besiegt Australien im ElfmeterschießenHeute, 01:56UFA veröffentlicht alle Details zu den WM-2026-TicketsUFA veröffentlicht alle Details zu den WM-2026-TicketsHeute, 01:22Postecoglou übernimmt Ronaldos Al-NassrPostecoglou übernimmt Ronaldos Al-NassrHeute, 01:06Chelsea Women verpflichten japanisches Talent Manaka MatsukuboChelsea Women verpflichten japanisches Talent Manaka MatsukuboHeute, 00:15Sechsmaliger Premier-League-Champion wechselt zu FenerbahceSechsmaliger Premier-League-Champion wechselt zu FenerbahceGestern, 21:29
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Cristiano Ronaldo nach Spiel gegen Usbekistan: „Ich fühlte mich, als hätte ich den Fußball verlassen“
Cristiano Ronaldo nach Spiel gegen Usbekistan: „Ich fühlte mich, als hätte ich den Fußball verlassen“
Cristiano Ronaldo gibt Erklärung vor dem Spiel gegen Usbekistan ab
Cristiano Ronaldo gibt Erklärung vor dem Spiel gegen Usbekistan ab
Unerwartete Prognose russischer Experten für Usbekistan gegen Kolumbien
Unerwartete Prognose russischer Experten für Usbekistan gegen Kolumbien
Abduqodir Husanovs Tränen zeigen den Weg der Nationalmannschaft
Abduqodir Husanovs Tränen zeigen den Weg der Nationalmannschaft
Verteidiger, der bei der WM keine Minute spielte, verabschiedet sich aus der Nationalmannschaft
Verteidiger, der bei der WM keine Minute spielte, verabschiedet sich aus der Nationalmannschaft
Liverpool hat Abbosbek Fayzullaev im Visier
Liverpool hat Abbosbek Fayzullaev im Visier
Georgina verrät Cristiano Ronaldos größtes Fußballgeheimnis
Georgina verrät Cristiano Ronaldos größtes Fußballgeheimnis
Manchester City postet Tribut an Husanov und Usbekistan
Manchester City postet Tribut an Husanov und Usbekistan