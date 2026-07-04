Historischer Eigenweltor-Rekord bei der WM 2026 gebrochen

Bei der Weltmeisterschaft 2026 wurde ein weiterer historischer Meilenstein erreicht. Nach einem Eigentor im Achtelfinalspiel zwischen Australien und Ägypten ist die Zahl der Eigentore beim aktuellen Turnier auf 13 gestiegen.

Muhammad Hani erzielte ein Eigentor

Im Verlauf der Partie lenkte der ägyptische Nationalspieler Muhammad Hani den Ball unglücklich in sein eigenes Netz.

Dies war das 13. Eigentor bei der WM 2026, womit der bisherige Rekord in der Geschichte der Turniere gebrochen wurde.

Ergebnis von 2018 übertroffen

Der bisherige Höchstwert an Eigentoren wurde bei der Weltmeisterschaft 2018 aufgestellt.

In jenem Turnier gab es insgesamt 12 Eigentore. Bei der WM 2026 wurde diese Zahl bereits in der ersten Play-off-Runde auf 13 erhöht.

Insgesamt 67 Eigentore bei Weltmeisterschaften

In der gesamten Geschichte der Weltmeisterschaften wurden bisher insgesamt 67 Eigentore verzeichnet.

Da das aktuelle Turnier noch andauert, könnte dieser Wert noch weiter steigen.

Unentschieden im Spiel Australien gegen Ägypten

Aktuell steht es im Spiel zwischen den Nationalmannschaften von Australien und Ägypten 1:1.

Der Sieger dieser Begegnung zieht in das Achtelfinale der Weltmeisterschaft ein.