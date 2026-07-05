WM 2026: Die präzise Prognose für die beiden heutigen Achtelfinalspiele

Unsere Serie von 11 korrekten Prognosen für die Play-off-Spiele vom 1. bis 4. Juli hält an. Nun liegt der Fokus auf den Begegnungen Brasilien gegen Norwegen und Mexiko gegen England in der Nacht zum 6. Juli.

Im Fußball gibt es keine absolute Garantie. Eine Rote Karte, ein Elfmeter oder eine VAR-Entscheidung können das gesamte Szenario auf den Kopf stellen. Dennoch steht unsere heutige Auswahl unter Berücksichtigung der aktuellen Form und Spielweise der Teams fest.

Brasilien – Norwegen: Ein torreiches Spiel erwartet

Brasilien setzte sich in der letzten Runde nur mit Mühe gegen Japan durch. Norwegen erreichte die nächste Runde dank eines späten Treffers von Erling Haaland gegen die Elfenbeinküste.

Brasilien agiert im Turnierverlauf offensiv immer souveräner. Gegen Japan gab das Team sieben Schüsse aufs Tor ab, in jedem Gruppenspiel wurde der Kasten mindestens fünfmal direkt anvisiert. Die norwegische Defensive blieb bei dieser WM bisher in keinem Spiel ohne Gegentor.

Dennoch sollte man Norwegen nicht unterschätzen. Die Skandinavier erzielen im Schnitt 2,5 Tore pro Spiel. Haaland, Antonio Nusa und Alexander Sørloth haben das Potenzial, die brasilianische Abwehr ernsthaft unter Druck zu setzen. In allen bisherigen WM-Spielen Norwegens trafen beide Teams.

Es ist zu erwarten, dass Brasilien den Ball kontrolliert, während Norwegen auf schnelle Konter und Flanken setzt. Haaland könnte seine Chance nutzen, doch bei der Kaderbreite und individuellen Klasse liegt der Vorteil bei den Brasilianern.

Hauptprognose: Brasilien zieht ins Viertelfinale ein.

Mögliches Ergebnis: Brasilien – Norwegen 2:1.

Mexiko – England: Ein einziges Tor könnte entscheiden

Dies ist das am schwersten einzuschätzende Spiel des Abends. Mexiko hat alle vier bisherigen Turnierspiele gewonnen, acht Tore erzielt und noch kein einziges Gegentor kassiert. In der letzten Runde besiegten die Gastgeber Ecuador mit 2:0.

England hingegen lag gegen die DR Kongo zurück, gewann aber dank der Tore von Harry Kane noch mit 2:1. Die Engländer kreieren bei dieser WM viele Chancen, sind aber in der Chancenverwertung nicht immer konstant.

Mexiko wird England durch den Druck der heimischen Fans und eine disziplinierte Defensive vor große Probleme stellen. Daher ist eher ein vorsichtiger taktischer Kampf als ein offener Schlagabtausch zu erwarten.

Englands größter Vorteil ist die Vielzahl an Spielern, die in entscheidenden Momenten liefern können. Akteure wie Kane, Jude Bellingham und Bukayo Saka brauchen oft nur eine einzige Chance. Allerdings stehen Declan Rice, Reece James und Jarell Quansah vor der Partie auf der Kippe.

Mexiko könnte in der Defensive lange standhalten, doch es wird schwer, den englischen Druck über 90 Minuten komplett zu neutralisieren.

Hauptprognose: England zieht ins Viertelfinale ein.

Mögliches Ergebnis: Mexiko – England 0:1.

Unsere finale Auswahl

Brasilien – Norwegen: 2:1

Mexiko – England: 0:1

Viertelfinalisten: Brasilien und England

Die sicherste Wahl ist nicht das genaue Ergebnis, sondern das Weiterkommen von Brasilien und England. Bei exakten Ergebnissen bleibt das Risiko immer hoch: Der Ball ist rund und der VAR hat das Drehbuchschreiben noch nicht aufgegeben.