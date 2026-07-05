Amazon bereitet die Einstellung seines legendären Dienstes Mechanical Turk vor

Amazon hat angekündigt, keine neuen Kunden mehr für seine langjährige Crowdsourcing-Plattform Mechanical Turk (MTurk) anzunehmen. Diese Entscheidung markiert einen bedeutenden Wandel auf dem digitalen Arbeitsmarkt in einer Ära beispielloser Fortschritte bei KI und Automatisierungstechnologien. Ab dem 30. Juli 2026 wird der Dienst für neue Nutzer geschlossen, was als Zeichen für die schrittweise Einstellung der Plattform gewertet wird. Dies berichtet Techcrunch.com .

Vertreter von Amazon Web Services (AWS) erklärten, dass diese Entscheidung nach sorgfältiger Prüfung und Analyse getroffen wurde. Bestehende Kunden können den Dienst wie gewohnt weiter nutzen, das Unternehmen plant jedoch nicht, neue Funktionen zur Plattform hinzuzufügen. AWS beschränkt sich darauf, die Sicherheit und Systemstabilität zu gewährleisten, was bedeutet, dass sich das Mechanical Turk-Projekt im "Lebenserhaltungsmodus" befindet.

Menschliche Arbeit als Fundament der KI

Das 2005 gestartete Mechanical Turk galt seinerzeit als revolutionäres Projekt. Es brachte Tausende von Fernarbeitern zusammen, um Aufgaben zu erledigen, die für Computer komplex, für Menschen jedoch einfach waren (wie das Lösen von CAPTCHA-Codes oder das Erkennen von Emotionen in Texten). Der Name der Plattform leitet sich vom berühmten "Schachtürken" aus dem 18. Jahrhundert ab, einem vermeintlichen Automaten, in dem sich jedoch ein Mensch verbarg.

In den letzten Jahren nutzte Amazon diesen Dienst zur Datenkennzeichnung für das Training neuronaler Netze wie SageMaker AI. Obwohl viele Startups ihre Produkte als "vollständig automatisierte KI" bewerben, erledigten hinter den Kulissen oft Mechanical Turk-Arbeiter diese Aufgaben manuell. Dies schuf ein einzigartiges System "versteckter Arbeit" in der Technologiewelt.

Gründe für die Krise: Bots und Misstrauen

Mehrere Faktoren haben den Ruf der Mechanical Turk-Plattform geschädigt. Erstens zeigten Studien aus dem Jahr 2023, dass 33 % bis 46 % der Arbeiter auf der Plattform begannen, große Sprachmodelle wie ChatGPT für ihre Aufgaben zu nutzen. Dies stellte die Zuverlässigkeit der Daten, die menschliche Arbeit erforderten, in Frage.

Zweitens haben aufgrund der Zunahme von Betrug und Bots auf der Plattform viele Forscher und seriöse Auftraggeber den Dienst verlassen. Laut Nutzern auf Reddit ist die Wartung der MTurk-Server für Amazon wirtschaftlich nicht mehr effizient. Die Tatsache, dass KI selbst Daten schneller und kostengünstiger analysieren kann als Menschen, hat das Schicksal dieses Dienstes besiegelt.

Mechanical Turk war seinerzeit auch indirekt in den Facebook- und Cambridge Analytica-Skandal verwickelt. Die Schließung dieser Plattform markiert nun das Ende einer Ära in der digitalen Wirtschaft. Für viele Spezialisten dienten solche Plattformen als Quelle für Fernarbeitseinkommen, doch moderne KI-Tools übernehmen diese Mikro-Aufgaben nun vollständig.