WM 2026: Startaufstellungen für Brasilien gegen Norwegen bekannt gegeben

·148·Sport
WM 2026: Startaufstellungen für Brasilien gegen Norwegen bekannt gegeben

In einem der zentralen Achtelfinalspiele der WM 2026 treten die Nationalmannschaften von Brasilien und Norwegen an, um sich für das Viertelfinale zu qualifizieren.

Die Partie in East Rutherford beginnt um 01:00 Uhr Taschkenter Zeit. Vor dem Anpfiff wurden die Startaufstellungen beider Teams bekannt gegeben.

Vinícius führt den brasilianischen Angriff an

Carlo Ancelotti setzt in der Offensive auf Vinícius Júnior, Martinelli und Matheus Cunha.

Im Mittelfeld agieren Casemiro und Bruno Guimarães, während der erfahrene Alisson das Tor hütet.

Brasiliens Startelf:

  • Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas, Casemiro, Guimarães, Raphinha, Martinelli, Vinícius, Cunha.

Norwegens Hauptwaffe ist Haaland

Die norwegische Nationalmannschaft setzt im Angriff auf das Duo Erling Haaland und Alexander Sørloth.

Martin Ødegaard zieht im Mittelfeld die Fäden, während Antonio Nusa mit seinem Tempo die brasilianische Abwehr unter Druck setzen soll.

Norwegens Startelf:

  • Nyland, Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe, Ødegaard, Berge, Berg, Nusa, Sørloth, Haaland.

Ein großer Test wartet auf den Sieger

Der Sieger dieser Begegnung trifft im Viertelfinale der WM 2026 auf den Gewinner des Duells Mexiko gegen England.

WM 2026. Achtelfinale

Brasilien – Norwegen

Datum: 5. Juli
Ort: East Rutherford
Anstoßzeit: 01:00 Uhr, Taschkenter Zeit

Auf der einen Seite Brasilien mit Vinícius, auf der anderen Norwegen mit Haaland. Die Stürmer sind bereit – jetzt spricht der Platz.

WM 2026BrasilienNorwegenFußballStartaufstellungen
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Verfolgen Sie das Spiel Brasilien gegen Norwegen live auf unserer WebsiteVerfolgen Sie das Spiel Brasilien gegen Norwegen live auf unserer WebsiteHeute, 00:48Erling Haaland könnte Manchester City verlassenErling Haaland könnte Manchester City verlassenHeute, 00:13Cristiano Ronaldo gibt eine klare Antwort auf seine Zukunft im NationalteamCristiano Ronaldo gibt eine klare Antwort auf seine Zukunft im NationalteamHeute, 00:05Spaniens Nationaltrainer: „Wir haben das beste Mittelfeld der Welt“Spaniens Nationaltrainer: „Wir haben das beste Mittelfeld der Welt“Gestern, 23:22Carlo Ancelotti plant, Neymar und Vinícius im heutigen Spiel gemeinsam einzusetzenCarlo Ancelotti plant, Neymar und Vinícius im heutigen Spiel gemeinsam einzusetzenGestern, 23:19Supercomputer prognostiziert Sieger des Duells England gegen MexikoSupercomputer prognostiziert Sieger des Duells England gegen MexikoGestern, 23:09
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Cristiano Ronaldo nach Spiel gegen Usbekistan: „Ich fühlte mich, als hätte ich den Fußball verlassen“
Cristiano Ronaldo nach Spiel gegen Usbekistan: „Ich fühlte mich, als hätte ich den Fußball verlassen“
Cristiano Ronaldo gibt Erklärung vor dem Spiel gegen Usbekistan ab
Cristiano Ronaldo gibt Erklärung vor dem Spiel gegen Usbekistan ab
Unerwartete Prognose russischer Experten für Usbekistan gegen Kolumbien
Unerwartete Prognose russischer Experten für Usbekistan gegen Kolumbien
Abduqodir Husanovs Tränen zeigen den Weg der Nationalmannschaft
Abduqodir Husanovs Tränen zeigen den Weg der Nationalmannschaft
Verteidiger, der bei der WM keine Minute spielte, verabschiedet sich aus der Nationalmannschaft
Verteidiger, der bei der WM keine Minute spielte, verabschiedet sich aus der Nationalmannschaft
Liverpool hat Abbosbek Fayzullaev im Visier
Liverpool hat Abbosbek Fayzullaev im Visier
Georgina verrät Cristiano Ronaldos größtes Fußballgeheimnis
Georgina verrät Cristiano Ronaldos größtes Fußballgeheimnis
Manchester City postet Tribut an Husanov und Usbekistan
Manchester City postet Tribut an Husanov und Usbekistan