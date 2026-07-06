WM 2026: Startaufstellungen für Brasilien gegen Norwegen bekannt gegeben

In einem der zentralen Achtelfinalspiele der WM 2026 treten die Nationalmannschaften von Brasilien und Norwegen an, um sich für das Viertelfinale zu qualifizieren.

Die Partie in East Rutherford beginnt um 01:00 Uhr Taschkenter Zeit. Vor dem Anpfiff wurden die Startaufstellungen beider Teams bekannt gegeben.

Vinícius führt den brasilianischen Angriff an

Carlo Ancelotti setzt in der Offensive auf Vinícius Júnior, Martinelli und Matheus Cunha.

Im Mittelfeld agieren Casemiro und Bruno Guimarães, während der erfahrene Alisson das Tor hütet.

Brasiliens Startelf:

Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas, Casemiro, Guimarães, Raphinha, Martinelli, Vinícius, Cunha.

Norwegens Hauptwaffe ist Haaland

Die norwegische Nationalmannschaft setzt im Angriff auf das Duo Erling Haaland und Alexander Sørloth.

Martin Ødegaard zieht im Mittelfeld die Fäden, während Antonio Nusa mit seinem Tempo die brasilianische Abwehr unter Druck setzen soll.

Norwegens Startelf:

Nyland, Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe, Ødegaard, Berge, Berg, Nusa, Sørloth, Haaland.

Ein großer Test wartet auf den Sieger

Der Sieger dieser Begegnung trifft im Viertelfinale der WM 2026 auf den Gewinner des Duells Mexiko gegen England.

WM 2026. Achtelfinale

Brasilien – Norwegen

Datum: 5. Juli

Ort: East Rutherford

Anstoßzeit: 01:00 Uhr, Taschkenter Zeit

Auf der einen Seite Brasilien mit Vinícius, auf der anderen Norwegen mit Haaland. Die Stürmer sind bereit – jetzt spricht der Platz.