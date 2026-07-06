Cristiano Ronaldo gibt eine klare Antwort auf seine Zukunft im Nationalteam

Der Stürmer der portugiesischen Nationalmannschaft, Cristiano Ronaldo, äußerte sich vor dem wichtigen Achtelfinalspiel der WM 2026 gegen Spanien zu der Frage, wann er seine Länderspielkarriere beenden wird.

Der 41-jährige Fußballer betonte, dass er die Entscheidung allein treffen werde, und erklärte, dass das aktuelle Hauptziel darin bestehe, Spanien zu schlagen und ins Viertelfinale einzuziehen.

„Ich werde immer hier sein“

Ronaldo merkte an, dass sich seine Einstellung seit seinem Einstieg in die portugiesische Nationalmannschaft im Alter von 18 Jahren nicht geändert habe.

„Seit ich mit 18 Jahren zur Nationalmannschaft kam, hat sich nichts geändert, und das wird auch in Zukunft so bleiben. Ich werde immer hier sein – mit Herz und Körper“, sagte er.

Der Stürmer betonte, dass er unabhängig von einem Einsatz auf dem Platz eine wichtige Rolle im Team einnehmen werde.

Er entscheidet selbst, wann er seine Karriere beendet

Ronaldo gab auch eine entschlossene Antwort auf die ständigen Fragen zu seinem Rücktritt aus der Nationalmannschaft.

„Ich werde meine Karriere beenden, wann ich will. Nicht, wenn andere es wollen. Es hat keinen Sinn, diese Frage immer wieder zu stellen“, sagte der Kapitän Portugals.

Aus seinen Worten geht hervor, dass der Stürmer derzeit nicht an ein Ende seiner Nationalmannschaftskarriere denkt.

Der Fokus liegt voll auf dem Spiel gegen Spanien

Ronaldo sagte, dass man sich statt über die Zukunft zu diskutieren, auf das nächste Spiel konzentrieren sollte.

„Das Wichtigste ist, morgen gut zu spielen und die nächste Runde zu erreichen“, betonte er.

Portugal trifft im Achtelfinale der WM 2026 auf Spanien. Das Spiel findet am 6. Juli statt, und das siegreiche Team zieht ins Viertelfinale ein.

Für Ronaldo ist dieses Duell ein weiterer großer Test: Es gibt viele Fragen, aber die Antwort wird wieder auf dem Platz gegeben.