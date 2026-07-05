Bending Spoons: Eigentümer von AOL und Vimeo gehen an die Nasdaq

·23·Technologie
Bending Spoons: Eigentümer von AOL und Vimeo gehen an die Nasdaq

Das italienische Technologiekonglomerat Bending Spoons hat diese Woche seinen Börsengang an der Nasdaq vollzogen. Das Unternehmen stieß auf großes Marktinteresse, und seine Bewertung stieg kurz nach dem Start auf über 25 Milliarden Dollar. Dieser Wert ist mehr als doppelt so hoch wie die Bewertung von 11 Milliarden Dollar, die das Unternehmen während seiner Zeit im Privatsektor hatte. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Das in Mailand gegründete Unternehmen hat in den letzten Jahren durch die Übernahme weltbekannter digitaler Marken wie AOL, Vimeo, Meetup, Eventbrite und WeTransfer für Aufsehen gesorgt. Obwohl die Strategie von Bending Spoons der von Private-Equity-Fonds ähnelt, behält das Unternehmen die erworbenen Marken im Gegensatz zu diesen im eigenen Portfolio und modernisiert sie mithilfe von AI.

Strategie und umstrittene Entscheidungen

Bending Spoons war während seiner Tätigkeit auch mit viel Kritik konfrontiert. Insbesondere nach der Übernahme beliebter Dienste wie Evernote sorgten Preiserhöhungen und Massenentlassungen für Unmut bei den Nutzern. In einem Interview mit TechCrunch betonte Mitbegründer Matteo Danieli jedoch, dass die Kundentreue trotz aller Veränderungen stabil geblieben sei.

Den Berichten des Unternehmens zufolge nutzen monatlich über 500 Millionen aktive Nutzer die Projekte aus seinem Portfolio (Stand: März 2026). Zudem haben mehr als 9 Millionen Kunden kostenpflichtige Abonnements abgeschlossen. Diese Zahlen belegen, dass die Ansicht, Bending Spoons kaufe nur "sterbende" Marken auf, falsch ist.

Vom Scheitern zum Großimperium

Interessanterweise entstand der heutige Gigant auf der Grundlage des gescheiterten Startups Evertale. Das in Kopenhagen gegründete Startup wurde 2011 geschlossen, doch die Gründer und das Team lösten sich nicht auf, sondern arbeiteten weiter an neuen Projekten. Nachdem das Team zunächst eigene Apps entwickelt hatte, entwickelte es später eine Formel für den Erwerb fertiger Produkte und deren Integration in ein zentralisiertes System.

Heute stellt Bending Spoons auch seine finanzielle Stabilität unter Beweis. Im Jahr 2025 meldete das Unternehmen einen Umsatz von 1,31 Milliarden Dollar. Investoren schätzen das Potenzial des Unternehmens, alten Internetmarken durch AI und Datenanalyse neues Leben einzuhauchen, sehr hoch ein.

Neben seinem Kerngeschäft bewies das Unternehmen 2020 soziale Verantwortung, indem es die Immuni-App für die italienische Regierung zur Bekämpfung der COVID-19-Pandemie kostenlos entwickelte. Derzeit festigt Bending Spoons seine Position auf dem globalen Technologiemarkt als einzigartiger "Markensammler".

Bending SpoonsNasdaqIPOTechnologieAI
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Eine neue Ära der Weltraumforschung: Ultra-schwarze Beschichtung für Satelliten entwickeltEine neue Ära der Weltraumforschung: Ultra-schwarze Beschichtung für Satelliten entwickeltGestern, 23:55Samsung ändert Strategie: Exynos 2700 Prozessor setzt auf KI statt auf GeschwindigkeitSamsung ändert Strategie: Exynos 2700 Prozessor setzt auf KI statt auf GeschwindigkeitGestern, 23:245 moderne Gadgets zur Steigerung der Produktivität: Heben Sie Ihren Schreibtisch auf ein professionelles Niveau5 moderne Gadgets zur Steigerung der Produktivität: Heben Sie Ihren Schreibtisch auf ein professionelles NiveauGestern, 22:56Amazon bereitet die Einstellung seines legendären Dienstes Mechanical Turk vorAmazon bereitet die Einstellung seines legendären Dienstes Mechanical Turk vorGestern, 22:53Kernenergielösung für KI: Ampera präsentiert 3D-gedruckten ReaktorKernenergielösung für KI: Ampera präsentiert 3D-gedruckten ReaktorGestern, 18:21Neue Milliardäre auf dem Weltmarkt: Fast 90 Unicorn-Startups seit Jahresbeginn entstandenNeue Milliardäre auf dem Weltmarkt: Fast 90 Unicorn-Startups seit Jahresbeginn entstandenGestern, 17:53
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

Erstes iPhone 18 Design geleakt: Apple wählt unerwarteten Look
Erstes iPhone 18 Design geleakt: Apple wählt unerwarteten Look
Kommunikation mit Verstorbenen durch KI: Forschung liefert unerwartete Ergebnisse
Kommunikation mit Verstorbenen durch KI: Forschung liefert unerwartete Ergebnisse
Verkauf hyperrealistischer humanoider Roboter in China gestartet: Preise bis zu 146.000 Dollar
Verkauf hyperrealistischer humanoider Roboter in China gestartet: Preise bis zu 146.000 Dollar
Geomagnetische Stürme verändern Oberflächentemperaturen drastisch
Geomagnetische Stürme verändern Oberflächentemperaturen drastisch
Legendäres Nokia Asha kehrt zurück: HMD bereitet Touch-Telefon der nächsten Generation vor
Legendäres Nokia Asha kehrt zurück: HMD bereitet Touch-Telefon der nächsten Generation vor
Ubtech präsentiert hyperrealistische U1-Roboter mit menschlicher Haut
Ubtech präsentiert hyperrealistische U1-Roboter mit menschlicher Haut
NASA findet stärkste Beweise für Leben auf dem Mars: Perseverance-Update
NASA findet stärkste Beweise für Leben auf dem Mars: Perseverance-Update
Japanische Wissenschaftler revolutionieren Batterien: Lithium-Schwefel-Batterie entwickelt
Japanische Wissenschaftler revolutionieren Batterien: Lithium-Schwefel-Batterie entwickelt