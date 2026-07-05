Bending Spoons: Eigentümer von AOL und Vimeo gehen an die Nasdaq

Das italienische Technologiekonglomerat Bending Spoons hat diese Woche seinen Börsengang an der Nasdaq vollzogen. Das Unternehmen stieß auf großes Marktinteresse, und seine Bewertung stieg kurz nach dem Start auf über 25 Milliarden Dollar. Dieser Wert ist mehr als doppelt so hoch wie die Bewertung von 11 Milliarden Dollar, die das Unternehmen während seiner Zeit im Privatsektor hatte. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Das in Mailand gegründete Unternehmen hat in den letzten Jahren durch die Übernahme weltbekannter digitaler Marken wie AOL, Vimeo, Meetup, Eventbrite und WeTransfer für Aufsehen gesorgt. Obwohl die Strategie von Bending Spoons der von Private-Equity-Fonds ähnelt, behält das Unternehmen die erworbenen Marken im Gegensatz zu diesen im eigenen Portfolio und modernisiert sie mithilfe von AI.

Strategie und umstrittene Entscheidungen

Bending Spoons war während seiner Tätigkeit auch mit viel Kritik konfrontiert. Insbesondere nach der Übernahme beliebter Dienste wie Evernote sorgten Preiserhöhungen und Massenentlassungen für Unmut bei den Nutzern. In einem Interview mit TechCrunch betonte Mitbegründer Matteo Danieli jedoch, dass die Kundentreue trotz aller Veränderungen stabil geblieben sei.

Den Berichten des Unternehmens zufolge nutzen monatlich über 500 Millionen aktive Nutzer die Projekte aus seinem Portfolio (Stand: März 2026). Zudem haben mehr als 9 Millionen Kunden kostenpflichtige Abonnements abgeschlossen. Diese Zahlen belegen, dass die Ansicht, Bending Spoons kaufe nur "sterbende" Marken auf, falsch ist.

Vom Scheitern zum Großimperium

Interessanterweise entstand der heutige Gigant auf der Grundlage des gescheiterten Startups Evertale. Das in Kopenhagen gegründete Startup wurde 2011 geschlossen, doch die Gründer und das Team lösten sich nicht auf, sondern arbeiteten weiter an neuen Projekten. Nachdem das Team zunächst eigene Apps entwickelt hatte, entwickelte es später eine Formel für den Erwerb fertiger Produkte und deren Integration in ein zentralisiertes System.

Heute stellt Bending Spoons auch seine finanzielle Stabilität unter Beweis. Im Jahr 2025 meldete das Unternehmen einen Umsatz von 1,31 Milliarden Dollar. Investoren schätzen das Potenzial des Unternehmens, alten Internetmarken durch AI und Datenanalyse neues Leben einzuhauchen, sehr hoch ein.

Neben seinem Kerngeschäft bewies das Unternehmen 2020 soziale Verantwortung, indem es die Immuni-App für die italienische Regierung zur Bekämpfung der COVID-19-Pandemie kostenlos entwickelte. Derzeit festigt Bending Spoons seine Position auf dem globalen Technologiemarkt als einzigartiger "Markensammler".