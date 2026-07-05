Real Madrid bereit, 223 Millionen Euro für Michael Olise auszugeben: Upamecanos Antwort

Real Madrid steht kurz vor einem weiteren sensationellen Transfer. Berichte, dass der spanische Gigant bereit ist, eine Rekordsumme von 223 Millionen Euro für den Flügelspieler Michael Olise vom FC Bayern München zu bieten, haben in der Fußballwelt für große Diskussionen gesorgt. Sollte dieser Transfer zustande kommen, könnte er zu einem der teuersten Deals der Fußballgeschichte werden. Dies berichtet Goal.com .

Die Transfergerüchte nehmen vor dem Hintergrund der Qualifikationsspiele zur Weltmeisterschaft 2026 und internationaler Turniere weiter zu. Laut Informationen der Zeitung SPORT ist der „königliche Klub“ bereit, keine Kosten zu scheuen, um das 24-jährige französische Talent zu verpflichten. Doch der Teamkollege und Landsmann des Spielers, Dayot Upamecano, reagierte scharf auf diese Berichte.

Upamecano: „Er geht nirgendwohin“

Während er im Lager der französischen Nationalmannschaft weilte, versuchte Dayot Upamecano auf einer Pressekonferenz, den Spekulationen um Michael Olise ein Ende zu setzen. Der Bayern-Verteidiger zeigte sich überzeugt, dass sein Teamkollege beim Münchner Verein bleiben wird. „Er bleibt hier, er geht nirgendwohin!“, antwortete der Verteidiger kurz und knapp.

Obwohl dies auf Spielerebene dementiert wird, sieht die Führung von Real Madrid in Olise einen zentralen Baustein für die zukünftige Offensivreihe. Olises Entwicklung in den letzten Jahren und seine Kreativität auf dem Platz haben die Scouts der Madrilenen beeindruckt. Insbesondere seine Fähigkeit, vom rechten Flügel in die Mitte zu ziehen, soll das Spiel der Mannschaft weiter verstärken.

Auch der ehemalige Stürmer Louis Saha äußerte sich in einem Interview mit GOAL zu Olise. Seiner Meinung nach ist die genannte Summe von 223 Millionen Euro zwar wahnsinnig hoch, aber das Talent des Spielers sei es wert. Saha bezeichnete Olises rasanten Aufstieg vom Niveau von Crystal Palace bis hin zum Ziel der Weltklubs als eine erstaunliche Erfolgsgeschichte.

„Das sind wirklich verrückte Zahlen“, sagt Saha. „Aber ich denke, Michael verdient diese Anerkennung. Was er in ein oder zwei Jahren geleistet hat, ist einfach unglaublich. Er hat alle mit seinem einzigartigen Stil verblüfft, und jetzt jagen ihn die größten Klubs der Welt.“

Bislang hat die Führung des FC Bayern es nicht eilig, offizielle Angebote für Olise zu prüfen. Für die Münchner ist er eine wichtige Figur im neuen Projekt des Teams. Dennoch würde ein finanzielles Rekordangebot eines Klubs wie Real Madrid natürlich jeden Verein zum Nachdenken bringen. Mit der Öffnung des Transferfensters wird dieses Thema zweifellos im Mittelpunkt der Fußballwelt stehen.