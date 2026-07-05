Carlo Ancelotti plant, Neymar und Vinícius im heutigen Spiel gemeinsam einzusetzen

Der Cheftrainer der brasilianischen Nationalmannschaft, Carlo Ancelotti, sprach über den körperlichen Zustand von Neymar und die Möglichkeit, ihn gemeinsam mit Vinícius Júnior aufzustellen.

Der italienische Spezialist betonte, dass Neymar voll einsatzbereit sei und 90 Minuten durchhalten könne.

„Neymar kann 90 Minuten spielen“

Ancelotti bewertete den Zustand des Star-Stürmers positiv.

„Neymar kann 90 Minuten spielen. Er kann auch zusammen mit Vinícius Júnior auf dem Platz stehen“, sagte der Trainer.

Seiner Meinung nach wird die gleichzeitige Präsenz beider Spieler auf dem Feld Brasiliens Offensive noch gefährlicher und kreativer machen.

Vinícius und Neymar sollen gemeinsam spielen

Ancelotti sieht Neymar und Vinícius nicht als Konkurrenten, sondern als Spieler, die sich gegenseitig ergänzen.

„Ich denke, sie werden definitiv zusammen spielen“, fügte er hinzu.

Diese Entscheidung stößt bei den Fans auf großes Interesse, da auf der einen Seite der erfahrene und technisch versierte Neymar steht und auf der anderen Seite der pfeilschnelle Vinícius.

Neymar ist in die Nationalmannschaft zurückgekehrt

Neymar ist nach einer langen Verletzungspause wieder in den Kader der brasilianischen Nationalmannschaft zurückgekehrt.

Er gilt als einer der Schlüsselspieler für die WM 2026. Die Fans erwarten nun nicht nur seinen Einsatz, sondern auch, dass er in entscheidenden Spielen die Führung übernimmt.

Brasilien kämpft um den Titel

Die brasilianische Nationalmannschaft unter der Leitung von Carlo Ancelotti setzt ihren Kampf um den Titel in der K.-o.-Phase der WM 2026 fort.

Sollten Neymar und Vinícius gemeinsam auflaufen, wird es für die gegnerischen Verteidiger sicherlich eine lange Nacht.