Spaniens Nationaltrainer: „Wir haben das beste Mittelfeld der Welt“

Der Cheftrainer der spanischen Nationalmannschaft, Luis de la Fuente, hat das Mittelfeld seines Kaders in den höchsten Tönen gelobt.

Nach Ansicht des Experten verfügt die aktuelle spanische Nationalmannschaft auf jeder Position über zwei Spieler von Weltklasse-Niveau, was sie weltweit einzigartig macht.

„Wir haben auf jeder Position zwei starke Spieler“

De la Fuente erklärte offen, dass er das spanische Mittelfeld für die stärkste Formation im modernen Fußball hält.

„Meiner Meinung nach – und das sage ich mit großem Respekt vor allen anderen – haben wir das beste Mittelfeld der Welt. Wir haben auf jeder Position zwei Spieler auf höchstem Niveau“, sagte er.

Dem Trainer zufolge ist auch der Konkurrenzkampf innerhalb des Kaders einer der größten Vorteile des Teams.

Der aktuelle Kader wurde mit der Mannschaft von 2010 verglichen

De la Fuente verglich das aktuelle spanische Mittelfeld mit der legendären Mannschaft, die 2010 Weltmeister wurde.

„Die Mannschaft von 2010 hatte ebenfalls ein fantastisches Mittelfeld, das ist eine Tatsache. Der Fußball verändert sich, aber ich würde unser heutiges Team auf fast demselben Niveau einschätzen wie jene Mannschaft“, so der Experte.

Dieser Vergleich stieß bei den spanischen Fans auf großes Interesse, da die Mannschaft von 2010 als eine der stärksten in der Geschichte des Landes gilt.

2010 schrieb Spanien Geschichte

Die spanische Nationalmannschaft besiegte die Niederlande im Finale der Weltmeisterschaft 2010 mit 1:0.

Mit diesem entscheidenden Treffer wurden die Spanier zum ersten Mal in ihrer Geschichte Weltmeister und läuteten eine ganze Ära in der Fußballwelt ein.

Nun folgt der große Test gegen Portugal

Im Achtelfinale der WM 2026 trifft die spanische Nationalmannschaft auf Portugal.

Nun muss das von de la Fuente gelobte Mittelfeld seine Stärke auf der größten Bühne beweisen. Auch der Gegner ist gespickt mit Stars – im Mittelfeld beginnt also ein echtes taktisches Schachspiel.