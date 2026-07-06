Erling Haaland könnte Manchester City verlassen

Manchester-City-Stürmer Erling Haaland könnte den Verein im Sommertransferfenster verlassen.

Es heißt, der norwegische Stürmer denke nach den Veränderungen im Team über seine Zukunft nach.

Zweifel nach Guardiola

Laut El Nacional betrachtet Haaland das neue Projekt von Manchester City mit Skepsis, seit Pep Guardiola das Amt des Cheftrainers niedergelegt hat.

Enzo Maresca hat die Mannschaft übernommen, doch der 25-jährige Stürmer ist von den Plänen des neuen Trainers noch nicht vollständig überzeugt.

Könnte Bernardo Silva folgen

Der Quelle zufolge hat Haaland noch keine endgültige Entscheidung getroffen.

Dennoch schließt er einen Abschied von Manchester City nach den Abgängen von Guardiola und Bernardo Silva nicht aus.

Diese Situation könnte die Transfergerüchte um die Zukunft des Norwegers weiter anheizen.

38 Tore in 52 Spielen

Erling Haaland wechselte 2022 zu Manchester City.

In der Saison 2025/26 erzielte der Stürmer in allen Wettbewerben:

52 Einsätze;

38 Tore;

9 Vorlagen.

Sein aktueller Vertrag beim Verein läuft bis 2034.

Eine große Entscheidung steht für City an

Aufgrund seines langfristigen Vertrags ist ein Transfer sicher nicht einfach. Sollte sich der Stürmer jedoch für einen Wechsel entscheiden, könnten mehrere europäische Spitzenklubs in den Kampf um ihn einsteigen.

Noch ist keine Entscheidung gefallen, aber die neue Ära bei City nach Guardiola könnte Haalands Zukunft maßgeblich beeinflussen.