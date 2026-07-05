Supercomputer prognostiziert Sieger des Duells England gegen Mexiko

·0·Sport
Supercomputer prognostiziert Sieger des Duells England gegen Mexiko

Der Opta-Supercomputer hat vor dem Achtelfinalspiel der Weltmeisterschaft 2026 zwischen Mexiko und England die Gewinnchancen der Teams berechnet.

Den Berechnungen zufolge ist England dem Sieg in der regulären Spielzeit näher. Die Chancen Mexikos werden jedoch ebenfalls hoch eingeschätzt – die Fans erwartet also ein spannendes und kompromissloses Spiel.

England hat die höheren Chancen

Laut der Opta-Analyse liegt die Wahrscheinlichkeit für einen Sieg der englischen Nationalmannschaft innerhalb von 90 Minuten bei 40,6 Prozent.

Die Chance Mexikos, in der regulären Spielzeit zu gewinnen, wird auf 31,5 Prozentgeschätzt.

Obwohl der Supercomputer die Engländer als Favoriten sieht, gibt es keinen großen Abstand zwischen den Teams.

Hohe Wahrscheinlichkeit für eine Verlängerung

Die Wahrscheinlichkeit, dass das Spiel in der regulären Spielzeit mit einem Unentschieden endet, liegt bei 27,9 Prozent.

Dies deutet darauf hin, dass die Partie in die Verlängerung oder sogar ins Elfmeterschießen gehen könnte.

Kurz gesagt, ein „leichtes Spiel“ ist hier nicht zu erwarten.

Mexiko mit maximaler Ausbeute in der Gruppe

Die mexikanische Nationalmannschaft gewann alle drei Gruppenspiele und beendete Gruppe A mit 9 Punkten als Tabellenerster.

Das Team zog nach einem 2:0-Sieg gegen Ecuador im Sechzehntelfinale in die Runde der letzten 16 ein.

England setzt seinen souveränen Lauf fort

Die englische Nationalmannschaft wurde mit 7 Punkten Tabellenerster in Gruppe L.

Die Engländer hatten im Sechzehntelfinale ein hartes Stück Arbeit gegen die DR Kongo und gewannen mit 2:1.

Viertelfinalticket steht auf dem Spiel

Das Spiel Mexiko gegen England findet in der Nacht zum 6. Juli statt.

Der Sieger zieht ins Viertelfinale der Weltmeisterschaft 2026 ein. Opta favorisiert England, doch Mexikos 100-Prozent-Bilanz in der Gruppenphase lässt auf eine mögliche Überraschung hoffen.

WeltmeisterschaftEnglandMexikoOptaFußball
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Real Madrid bereit, 223 Millionen Euro für Michael Olise auszugeben: Upamecanos AntwortReal Madrid bereit, 223 Millionen Euro für Michael Olise auszugeben: Upamecanos AntwortHeute, 22:32Zlatan Ibrahimović: „Ich hätte fünf Rote Karten bekommen“Zlatan Ibrahimović: „Ich hätte fünf Rote Karten bekommen“Heute, 21:26Erbutayevs erste Schläge brechen den Kiefer seines kasachischen GegnersErbutayevs erste Schläge brechen den Kiefer seines kasachischen GegnersHeute, 21:19Real Madrid gibt offiziell den Transfer von Denzel Dumfries bekanntReal Madrid gibt offiziell den Transfer von Denzel Dumfries bekanntHeute, 21:07WM 2026: Die präzise Prognose für die beiden heutigen AchtelfinalspieleWM 2026: Die präzise Prognose für die beiden heutigen AchtelfinalspieleHeute, 21:04Jürgen Klopp wird neuer Bundestrainer der deutschen NationalmannschaftJürgen Klopp wird neuer Bundestrainer der deutschen NationalmannschaftHeute, 18:15
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Cristiano Ronaldo nach Spiel gegen Usbekistan: „Ich fühlte mich, als hätte ich den Fußball verlassen“
Cristiano Ronaldo nach Spiel gegen Usbekistan: „Ich fühlte mich, als hätte ich den Fußball verlassen“
Cristiano Ronaldo gibt Erklärung vor dem Spiel gegen Usbekistan ab
Cristiano Ronaldo gibt Erklärung vor dem Spiel gegen Usbekistan ab
Unerwartete Prognose russischer Experten für Usbekistan gegen Kolumbien
Unerwartete Prognose russischer Experten für Usbekistan gegen Kolumbien
Abduqodir Husanovs Tränen zeigen den Weg der Nationalmannschaft
Abduqodir Husanovs Tränen zeigen den Weg der Nationalmannschaft
Verteidiger, der bei der WM keine Minute spielte, verabschiedet sich aus der Nationalmannschaft
Verteidiger, der bei der WM keine Minute spielte, verabschiedet sich aus der Nationalmannschaft
Liverpool hat Abbosbek Fayzullaev im Visier
Liverpool hat Abbosbek Fayzullaev im Visier
Georgina verrät Cristiano Ronaldos größtes Fußballgeheimnis
Georgina verrät Cristiano Ronaldos größtes Fußballgeheimnis
Manchester City postet Tribut an Husanov und Usbekistan
Manchester City postet Tribut an Husanov und Usbekistan