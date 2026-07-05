Supercomputer prognostiziert Sieger des Duells England gegen Mexiko

Der Opta-Supercomputer hat vor dem Achtelfinalspiel der Weltmeisterschaft 2026 zwischen Mexiko und England die Gewinnchancen der Teams berechnet.

Den Berechnungen zufolge ist England dem Sieg in der regulären Spielzeit näher. Die Chancen Mexikos werden jedoch ebenfalls hoch eingeschätzt – die Fans erwartet also ein spannendes und kompromissloses Spiel.

England hat die höheren Chancen

Laut der Opta-Analyse liegt die Wahrscheinlichkeit für einen Sieg der englischen Nationalmannschaft innerhalb von 90 Minuten bei 40,6 Prozent.

Die Chance Mexikos, in der regulären Spielzeit zu gewinnen, wird auf 31,5 Prozentgeschätzt.

Obwohl der Supercomputer die Engländer als Favoriten sieht, gibt es keinen großen Abstand zwischen den Teams.

Hohe Wahrscheinlichkeit für eine Verlängerung

Die Wahrscheinlichkeit, dass das Spiel in der regulären Spielzeit mit einem Unentschieden endet, liegt bei 27,9 Prozent.

Dies deutet darauf hin, dass die Partie in die Verlängerung oder sogar ins Elfmeterschießen gehen könnte.

Kurz gesagt, ein „leichtes Spiel“ ist hier nicht zu erwarten.

Mexiko mit maximaler Ausbeute in der Gruppe

Die mexikanische Nationalmannschaft gewann alle drei Gruppenspiele und beendete Gruppe A mit 9 Punkten als Tabellenerster.

Das Team zog nach einem 2:0-Sieg gegen Ecuador im Sechzehntelfinale in die Runde der letzten 16 ein.

England setzt seinen souveränen Lauf fort

Die englische Nationalmannschaft wurde mit 7 Punkten Tabellenerster in Gruppe L.

Die Engländer hatten im Sechzehntelfinale ein hartes Stück Arbeit gegen die DR Kongo und gewannen mit 2:1.

Viertelfinalticket steht auf dem Spiel

Das Spiel Mexiko gegen England findet in der Nacht zum 6. Juli statt.

Der Sieger zieht ins Viertelfinale der Weltmeisterschaft 2026 ein. Opta favorisiert England, doch Mexikos 100-Prozent-Bilanz in der Gruppenphase lässt auf eine mögliche Überraschung hoffen.