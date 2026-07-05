Real Madrid gibt offiziell den Transfer von Denzel Dumfries bekannt

Real Madrid hat offiziell die Verpflichtung des Rechtsverteidigers Denzel Dumfries bekannt gegeben. Der niederländische Fußballer hat einen Vertrag bis zum 30. Juni 2030 unterzeichnet.

Damit verstärken die „Königlichen“ ihre Defensive mit einem erfahrenen und offensivstarken Spieler.

Der Transfer kostete 20 Millionen Euro.

Zuvor berichteten Medien, dass Real Madrid 20 Millionen Euro an Inter für den 30-jährigen Verteidiger zahlen würde.

Das Portal Transfermarkt schätzt den aktuellen Marktwert von Dumfries auf 25 Millionen Euro. Somit könnten die Madrilenen den Spieler unter seinem Marktwert verpflichtet haben.

Absolvierte 207 Spiele für Inter.

Denzel Dumfries stand seit Sommer 2021 bei Inter unter Vertrag.

In dieser Zeit erzielte der Niederländer in allen Wettbewerben folgende Bilanz:

207 Einsätze;

27 Tore;

28 Vorlagen.

Diese Statistiken belegen seine Effektivität sowohl in der Defensive als auch in der Offensive.

Gewann fünf Titel in Italien.

Dumfries wurde mit Inter zweimal italienischer Meister. Zudem gewann er dreimal den italienischen Pokal.

Nun setzt der Verteidiger seine Karriere bei einem der berühmtesten Vereine der Welt fort — Real Madrid.

Rechte Seite von Real Madrid verstärkt.

Dumfries zeichnet sich durch Schnelligkeit, körperliche Stärke und Offensivdrang aus. Sein Transfer eröffnet Real Madrid neue taktische Möglichkeiten auf der rechten Außenbahn.

Die Fans in Madrid warten nun auf das Debüt des Niederländers in Spanien. Der Verein hat seinen Kader mit einem weiteren Top-Transfer weiter verstärkt.