Real Madrid gibt offiziell den Transfer von Denzel Dumfries bekannt

·84·Sport
Real Madrid gibt offiziell den Transfer von Denzel Dumfries bekannt

Real Madrid hat offiziell die Verpflichtung des Rechtsverteidigers Denzel Dumfries bekannt gegeben. Der niederländische Fußballer hat einen Vertrag bis zum 30. Juni 2030 unterzeichnet.

Damit verstärken die „Königlichen“ ihre Defensive mit einem erfahrenen und offensivstarken Spieler.

Der Transfer kostete 20 Millionen Euro.

Zuvor berichteten Medien, dass Real Madrid 20 Millionen Euro an Inter für den 30-jährigen Verteidiger zahlen würde.

Das Portal Transfermarkt schätzt den aktuellen Marktwert von Dumfries auf 25 Millionen Euro. Somit könnten die Madrilenen den Spieler unter seinem Marktwert verpflichtet haben.

Absolvierte 207 Spiele für Inter.

Denzel Dumfries stand seit Sommer 2021 bei Inter unter Vertrag.

In dieser Zeit erzielte der Niederländer in allen Wettbewerben folgende Bilanz:

  • 207 Einsätze;

  • 27 Tore;

  • 28 Vorlagen.

Diese Statistiken belegen seine Effektivität sowohl in der Defensive als auch in der Offensive.

Gewann fünf Titel in Italien.

Dumfries wurde mit Inter zweimal italienischer Meister. Zudem gewann er dreimal den italienischen Pokal.

Nun setzt der Verteidiger seine Karriere bei einem der berühmtesten Vereine der Welt fort — Real Madrid.

Rechte Seite von Real Madrid verstärkt.

Dumfries zeichnet sich durch Schnelligkeit, körperliche Stärke und Offensivdrang aus. Sein Transfer eröffnet Real Madrid neue taktische Möglichkeiten auf der rechten Außenbahn.

Die Fans in Madrid warten nun auf das Debüt des Niederländers in Spanien. Der Verein hat seinen Kader mit einem weiteren Top-Transfer weiter verstärkt.

Real MadridDenzel DumfriesInterLa LigaFußball Transfers
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Spaniens Nationaltrainer: „Wir haben das beste Mittelfeld der Welt“Spaniens Nationaltrainer: „Wir haben das beste Mittelfeld der Welt“Heute, 23:22Carlo Ancelotti plant, Neymar und Vinícius im heutigen Spiel gemeinsam einzusetzenCarlo Ancelotti plant, Neymar und Vinícius im heutigen Spiel gemeinsam einzusetzenHeute, 23:19Supercomputer prognostiziert Sieger des Duells England gegen MexikoSupercomputer prognostiziert Sieger des Duells England gegen MexikoHeute, 23:09Real Madrid bereit, 223 Millionen Euro für Michael Olise auszugeben: Upamecanos AntwortReal Madrid bereit, 223 Millionen Euro für Michael Olise auszugeben: Upamecanos AntwortHeute, 22:32Zlatan Ibrahimović: „Ich hätte fünf Rote Karten bekommen“Zlatan Ibrahimović: „Ich hätte fünf Rote Karten bekommen“Heute, 21:26Erbutayevs erste Schläge brechen den Kiefer seines kasachischen GegnersErbutayevs erste Schläge brechen den Kiefer seines kasachischen GegnersHeute, 21:19
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Cristiano Ronaldo nach Spiel gegen Usbekistan: „Ich fühlte mich, als hätte ich den Fußball verlassen“
Cristiano Ronaldo nach Spiel gegen Usbekistan: „Ich fühlte mich, als hätte ich den Fußball verlassen“
Cristiano Ronaldo gibt Erklärung vor dem Spiel gegen Usbekistan ab
Cristiano Ronaldo gibt Erklärung vor dem Spiel gegen Usbekistan ab
Unerwartete Prognose russischer Experten für Usbekistan gegen Kolumbien
Unerwartete Prognose russischer Experten für Usbekistan gegen Kolumbien
Abduqodir Husanovs Tränen zeigen den Weg der Nationalmannschaft
Abduqodir Husanovs Tränen zeigen den Weg der Nationalmannschaft
Verteidiger, der bei der WM keine Minute spielte, verabschiedet sich aus der Nationalmannschaft
Verteidiger, der bei der WM keine Minute spielte, verabschiedet sich aus der Nationalmannschaft
Liverpool hat Abbosbek Fayzullaev im Visier
Liverpool hat Abbosbek Fayzullaev im Visier
Georgina verrät Cristiano Ronaldos größtes Fußballgeheimnis
Georgina verrät Cristiano Ronaldos größtes Fußballgeheimnis
Manchester City postet Tribut an Husanov und Usbekistan
Manchester City postet Tribut an Husanov und Usbekistan