Erbutayevs erste Schläge brechen den Kiefer seines kasachischen Gegners

Miramgali Akmoldinov, der Trainer des kasachischen Kämpfers Odiljon Sandibekov, erklärte, warum der Kampf gegen den Usbeken Abdumalik Erbutayev beim IBA Nomad 15 Turnier bereits in der ersten Runde endete.

Der Experte erklärte, dass vor dem Kampf ein klarer Plan erstellt worden war, doch Sandibekov machte in den ersten Sekunden einen Fehler, was zu schwerwiegenden Folgen führte.

Der Plan war, die erste Minute sicher zu überstehen

Akmoldinov betonte, dass das Team den Kampfstil von Erbutayev gut studiert hatte und plante, in der ersten Minute vorsichtig zu agieren.

„In erster Linie war es unser Ziel, die erste Minute sicher zu überstehen. Da wir den Stil des Gegners gut kannten, hatten wir uns auf dieses Szenario vorbereitet“, sagte der Trainer.

Während der Vorbereitung wurde auch ein Sparringspartner mit ähnlichem Körperbau und ähnlichen physischen Eigenschaften wie Erbutayev hinzugezogen.

„Im Training hatten wir alles im Griff“, fügte er hinzu.

Der Fehler in den ersten Sekunden war entscheidend

Laut dem Trainer war der Hauptfehler von Sandibekov, bekannt unter dem Spitznamen „Ados“, dass er zu Beginn des Kampfes zu steif war.

Dies nutzte „Abi“ — Abdumalik Erbutayev — aus, bereitete seinen ersten Angriff in Ruhe vor und landete eine Serie kraftvoller Schläge.

„Odiljon war in den ersten Sekunden sehr steif. Erbutayev hingegen bereitete sich frei auf den ersten Angriff vor“, sagte Akmoldinov.

Sandibekovs Kiefer ist gebrochen

Akmoldinov gab bekannt, dass die erste Schlagserie seinem Schützling eine schwere Verletzung zufügte.

„Odiljons Kiefer brach bereits bei der ersten Schlagserie. Die nachfolgenden Treffer verschlimmerten die Situation weiter“, sagte der Trainer.

Danach konnte Sandibekov den Kampf nicht fortsetzen.

Erbutayev siegt durch K.o. in der ersten Runde

Der Kampf im Weltergewicht war auf drei Runden angesetzt. Doch das Duell dauerte nicht lange.

Abdumalik Erbutayev schlug seinen Gegner in der ersten Runde k.o. und sicherte sich einen überzeugenden Sieg.

Somit machte der schnelle und kraftvolle Angriff des usbekischen Kämpfers die geplante Strategie innerhalb von Sekunden zunichte.