Zlatan Ibrahimović: „Ich hätte fünf Rote Karten bekommen“

Zlatan Ibrahimović lobte das Verhalten der französischen Spieler im Achtelfinale der Weltmeisterschaft 2026 gegen Paraguay.

Der ehemalige schwedische Stürmer ist der Meinung, dass die Franzosen trotz der hitzigen Partie mentale Stärke bewiesen haben, indem sie sich nicht auf die Provokationen des Gegners einließen.

„Die Franzosen blieben ruhig“

Ibrahimović betonte, dass die paraguayischen Spieler während des gesamten Spiels eine harte und provokative Spielweise an den Tag legten.

„Wenn ich in diesem Spiel auf dem Platz gestanden hätte, hätte ich wahrscheinlich vier oder fünf Rote Karten bekommen. Die französischen Spieler hingegen blieben ruhig, lächelten und ließen sich nicht provozieren“, sagte er auf FOX Sports.

Seiner Meinung nach ist die beste Antwort in einer solchen Situation, sich auf das Ergebnis und nicht auf die Emotionen zu konzentrieren.

Mbappé erzielte das einzige Tor

Das Spiel endete mit einem 1:0-Sieg für Frankreich.

Das einzige Tor der Partie erzielte Kylian Mbappé per Elfmeter. Der französische Kapitän nutzte seine Chance und führte sein Team ins Viertelfinale.

Viertelfinalgegner: Marokko

Die Mannschaft von Didier Deschamps trifft in der nächsten Runde auf die marokkanische Nationalmannschaft.

Der Sieger dieser Begegnung zieht ins Halbfinale der Weltmeisterschaft ein. Für Frankreich könnte die gegen Paraguay gezeigte Ruhe und Disziplin erneut zur wichtigsten Waffe werden.