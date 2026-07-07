PSG-Star Ibrahim Mbaye im Visier von Premier-League-Klubs

Nachdem das junge Talent von Paris Saint-Germain, Ibrahim Mbaye, den Wunsch geäußert hat, Paris im Sommertransferfenster zu verlassen, haben mehrere führende Klubs der englischen Premier League den Kampf um seine Verpflichtung aufgenommen. Der 18-jährige Flügelspieler sieht seine Zukunft nicht im Star-Ensemble unter Luis Enrique, sondern bei einem anderen Team, bei dem er regelmäßig Spielpraxis sammeln kann. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Mbaye erregte mit seiner herausragenden Leistung für die senegalesische Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft 2026 die Aufmerksamkeit von Scouts weltweit. Sein Tor im Eröffnungsspiel gegen Frankreich, bei dem er nach seiner Einwechslung Theo Hernandez hinter sich ließ, schrieb Geschichte. Mit damals 18 Jahren und 143 Tagen wurde er zum jüngsten Torschützen in der Geschichte Senegals und zum jüngsten afrikanischen Spieler, der bei einer Weltmeisterschaft traf.

Interesse englischer Klubs

Laut einem Bericht von Foot Mercato zeigen Tottenham und Aston Villa ernsthaftes Interesse an einem Transfer des Spielers. Die Londoner halten Mbaye's Schnelligkeit und seinen aggressiven Offensivstil für ideal für die Anforderungen der Premier League. Derzeit agiert jedoch Aston Villa aus Birmingham deutlich aktiver.

Aston Villa unter der Leitung von Unai Emery möchte seinen Kader mit jungen und vielversprechenden Talenten verstärken. Mbaye's technische Fähigkeiten und seine internationale Erfahrung könnten für die Birminghamer genau das Richtige sein. Obwohl PSG versucht, sein Eigengewächs zu halten, tendiert der Spieler selbst zu einem Wechsel.

Derzeit läuft der Vertrag von Ibrahim Mbaye beim Pariser Klub noch bis Juni 2028. Dennoch schränkt die hohe Konkurrenz in der Offensive von PSG und die ständige Verpflichtung neuer Stars die Chancen des jungen Spielers auf einen Stammplatz ein. Nach der Weltmeisterschaft in Nordamerika hat Mbaye bewiesen, dass er auf höchstem Niveau spielen kann, und möchte nicht länger auf der Bank sitzen.

Berichten zufolge bevorzugt das Umfeld des Spielers eine weitere Entwicklung in Paris, doch Mbaye selbst ist bereit für neue Herausforderungen. Für die PSG-Führung dürfte dieses Transferfenster schwierig werden, da sie Gefahr laufen, eines ihrer talentiertesten "Titis" (Akademie-Absolventen) zu verlieren. Auch Goal.com bestätigt, dass die Wahrscheinlichkeit eines Wechsels in die Premier League hoch ist.