Wer hat den für Ronaldo bestimmten Karakalpak-Chapan letztendlich erhalten?

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Wer hat den für Ronaldo bestimmten Karakalpak-Chapan letztendlich erhalten?

Ein nationaler Chapan und ein handgewebter Teppich, die von Karakalpak-Kunsthandwerkern speziell für den Weltfußballstar Cristiano Ronaldo angefertigt wurden, wurden seiner Familie überreicht. Obwohl das Geschenk nicht dem Spieler selbst übergeben werden konnte, wurde es an Ronaldos Sohn, Cristiano Junior, weitergeleitet.

Das Projekt wurde in Zusammenarbeit zwischen dem Karakalpak-Blogger Ahmet Tajetdinov und dem Blogger Zafarjon aus Taschkent realisiert. Sie reisten nach Saudi-Arabien, um das speziell angefertigte Geschenk persönlich zu überreichen. Aufgrund von Sicherheitsvorgaben war ein Treffen mit Ronaldo jedoch nicht möglich.

Danach suchten die Blogger nach einem Weg, das Geschenk an das Umfeld des Spielers zu übergeben. Sie zeigten den Chapan und den Teppich zunächst der Stadionverwaltung und den Mitarbeitern in Ronaldos Umfeld. Nachdem das Geschenk positiv aufgenommen wurde, wurde es über das Sicherheitspersonal von Cristiano Junior in sein Auto gelegt und seiner Familie übergeben.

Dieser mit nationalen Mustern verzierte Chapan wurde von der bekannten Karakalpak-Designerin Indira Jumabayeva entworfen. Ihr zufolge basiert das Kleidungsstück auf Ronaldos Lieblingsfarbe Weiß und vereint nationale Motive von sechs verschiedenen Ethnien.

Die Designerin betonte, dass die Anfertigung eines nationalen Gewandes für eine solch prominente Persönlichkeit eine große Verantwortung darstellte. Das Projekt wurde in kurzer Zeit umgesetzt und jedes Detail des Chapans wurde mit größter Sorgfalt ausgearbeitet.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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