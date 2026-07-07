Atletico Madrid steigt in den Kampf um Transfer von Mohamed Salah ein

Spaniens Atletico Madrid bereitet einen der spektakulärsten Transfers des Sommerfensters vor. Die Madrilenen haben es sich zum Hauptziel gesetzt, den ägyptischen Stürmer Mohamed Salah zu verpflichten, der nach Ablauf seines Vertrages bei Liverpool ein Free Agent geworden ist. Es wird erwartet, dass dieser Transfer nicht nur die Offensive des Clubs verstärkt, sondern auch sein Ansehen auf der europäischen Bühne weiter festigt. Dies berichtet Goal.com Meldung berichtet.

Informationen von Fichajes zufolge sehen die Vereinsführung und Cheftrainer Diego Simeone in Mohamed Salah einen würdigen Nachfolger für Antoine Griezmann, der den Verein verlassen hat. Obwohl der Spieler derzeit vereinslos ist, wird der Madrider Club eine beträchtliche Summe für sein Gehalt und seinen persönlichen Vertrag aufwenden müssen. Dennoch sind der Sportdirektor und das Scouting-Team zu dem Schluss gekommen, dass die Erfahrung und die Siegermentalität des ägyptischen Stars für das Team unerlässlich sind.

Simeones Hauptziel für den Sommer

Diego Simeone betrachtet den Transfer von Mohamed Salah als die wichtigste Verpflichtung dieses Sommers. Nach Meinung des Trainers kann der Stürmer, der neun Saisons lang auf höchstem Niveau in der Premier League gespielt hat, die Kreativität und Durchschlagskraft im Angriff von Atletico Madrid erheblich steigern. Insbesondere in den entscheidenden Spielen der Champions League wird Salahs Führungsqualität von entscheidender Bedeutung sein.

Wie Goal.com berichtet, zeigt sich der 33-jährige Mohamed Salah ebenfalls daran interessiert, seine Karriere in der spanischen Liga fortzusetzen. Er möchte seine Topform beibehalten, indem er in einer der stärksten Ligen Europas spielt. Dies eröffnet Atletico Madrid eine gute Chance, trotz der astronomischen Angebote aus saudischen Clubs.

Derzeit bereitet die Vereinsführung des Madrider Clubs ein attraktives Vertragsangebot für den Spieler vor. Es heißt, dass Diego Simeone persönlich am Verhandlungsprozess teilnehmen wird, um den Spieler von seinem Projekt zu überzeugen. Der Club plant, Salah noch vor Beginn der neuen Saisonvorbereitung in den Kader zu integrieren.

Sollte dieser Transfer zustande kommen, wäre dies eines der größten Geschäfte für Atletico Madrid in den letzten Jahren. Es steht außer Frage, dass die Verpflichtung von Mohamed Salah dem Team nicht nur auf dem Platz, sondern auch in Bezug auf Marketing und Markenwert große Vorteile bringen wird. Mit Mohamed Salah streben die Madrilenen danach, nicht nur in La Liga, sondern auch auf internationaler Ebene um die großen Titel zu kämpfen.