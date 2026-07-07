Spanische Nationalmannschaft stellt beispiellosen Rekord in der WM-Geschichte auf

Die spanische Nationalmannschaft besiegte Portugal im Achtelfinale der WM 2026 mit 1:0, zog damit ins Viertelfinale ein und stellte einen neuen Rekord in der Geschichte der Weltmeisterschaften auf.

Die Schützlinge von Luis de la Fuente haben das sechste Spiel in Folge bei der WM ohne Gegentor beendet. Ein solches Ergebnis hat zuvor noch keine Nationalmannschaft erreicht.

Spanien ist seit sechs Spielen ohne Gegentor

Auch im Spiel gegen Portugal agierte die spanische Defensive souverän und ließ den Gegner nicht zum Torerfolg kommen.

Damit hat die Serie der Spanier ohne Gegentor bei Weltmeisterschaften sechs Spiele in Folge erreicht.

Dieses Ergebnis macht Spanien zur ersten Nationalmannschaft in der Geschichte der Weltmeisterschaften, die sechs Spiele lang kein Gegentor kassiert hat.

Die Serie ohne Gegentor hat 10 Stunden überschritten

Die Gesamtzeit, in der die spanische Nationalmannschaft ohne Gegentor geblieben ist, beträgt nun über 10 Stunden.

Dieser Wert zeigt, dass das Team nicht nur im Angriff, sondern auch in der Defensive zu den stabilsten Teilnehmern des Turniers gehört.

Die Schützlinge von Luis de la Fuente behielten auch in der entscheidenden Phase der K.o.-Runde ihre geordnete und disziplinierte Spielweise bei.

Unai Simón brach ebenfalls seinen persönlichen Rekord

Der spanische Torhüter Unai Simón hat seine Serie ohne Gegentor auf 609 Minuten ausgebaut.

Der Torhüter von Athletic Bilbao hielt während der WM 2026 seinen Kasten sauber und trug maßgeblich zum historischen Erfolg seines Teams bei.

Das letzte Gegentor fiel im Jahr 2022

Unai Simón kassierte sein letztes Gegentor bei Weltmeisterschaften im dritten Gruppenspiel der WM 2022 gegen Japan.

Seit der 51. Minute dieses Spiels ist das spanische Tor unversehrt geblieben.

Spanien geht nun nicht nur als einer der Favoriten ins Viertelfinale, sondern auch als Team mit der stabilsten Defensive der WM-Geschichte.