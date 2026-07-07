Messi gegen Salah: Die Aufstellungen sind da
Im Achtelfinale der WM 2026 trifft der amtierende Weltmeister Argentinien auf die ägyptische Nationalmannschaft.
Das Spiel beginnt heute, am 7. Juli, um 21:00 Uhr Taschkenter Zeit. Die Startaufstellungen wurden bereits bekannt gegeben.
Argentinien gewann alle Gruppenspiele
Die argentinische Nationalmannschaft zog mit 9 Punkten als Gruppenerster der Gruppe J in die K.-o.-Phase ein.
Die Schützlinge von Lionel Scaloni hatten im Sechzehntelfinale gegen Kap Verde deutlich mehr Mühe als erwartet. Nach einem Unentschieden in der regulären Spielzeit setzte sich Argentinien in der Verlängerung mit 3:2 durch.
Ägypten schaltet Australien im Elfmeterschießen aus
Die ägyptische Nationalmannschaft beendete die Gruppe G mit 5 Punkten auf dem zweiten Platz.
Die afrikanischen Vertreter spielten im Sechzehntelfinale 1:1 gegen Australien und gewannen anschließend mit 4:2 im Elfmeterschießen.
Messi und Salah in der Startelf
Im Angriff von Argentinien werden Lionel Messi und Julian Alvarez agieren. Im Mittelfeld setzt man auf Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernandez und Leandro Paredes.
Ägyptens größte Hoffnung ruht auf Mohamed Salah. Er wird voraussichtlich gemeinsam mit Hassan und Zizo stürmen.
Startaufstellungen
Argentinien: Emiliano Martinez, Molina, Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico, De Paul, Mac Allister, Fernandez, Paredes, Messi, Alvarez.
Ägypten: Shobeir, Rabia, Ibrahim, Hany, Hafez, Ashour, Attia, Lashin, Zizo, Salah, Hassan.
WM 2026. Achtelfinale
Argentinien — Ägypten
Datum: 7. Juli
Anstoßzeit: 21:00 Uhr, Taschkenter Zeit.
Auf der einen Seite der amtierende Weltmeister mit Messi, auf der anderen Seite ein kampfstarkes Ägypten unter der Führung von Salah. Der Sieger zieht ins Viertelfinale ein, der Verlierer verabschiedet sich von der Weltmeisterschaft.
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