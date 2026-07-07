Messi gegen Salah: Die Aufstellungen sind da

Im Achtelfinale der WM 2026 trifft der amtierende Weltmeister Argentinien auf die ägyptische Nationalmannschaft.

Das Spiel beginnt heute, am 7. Juli, um 21:00 Uhr Taschkenter Zeit. Die Startaufstellungen wurden bereits bekannt gegeben.

Argentinien gewann alle Gruppenspiele

Die argentinische Nationalmannschaft zog mit 9 Punkten als Gruppenerster der Gruppe J in die K.-o.-Phase ein.

Die Schützlinge von Lionel Scaloni hatten im Sechzehntelfinale gegen Kap Verde deutlich mehr Mühe als erwartet. Nach einem Unentschieden in der regulären Spielzeit setzte sich Argentinien in der Verlängerung mit 3:2 durch.

Ägypten schaltet Australien im Elfmeterschießen aus

Die ägyptische Nationalmannschaft beendete die Gruppe G mit 5 Punkten auf dem zweiten Platz.

Die afrikanischen Vertreter spielten im Sechzehntelfinale 1:1 gegen Australien und gewannen anschließend mit 4:2 im Elfmeterschießen.

Messi und Salah in der Startelf

Im Angriff von Argentinien werden Lionel Messi und Julian Alvarez agieren. Im Mittelfeld setzt man auf Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernandez und Leandro Paredes.

Ägyptens größte Hoffnung ruht auf Mohamed Salah. Er wird voraussichtlich gemeinsam mit Hassan und Zizo stürmen.

Startaufstellungen

Argentinien: Emiliano Martinez, Molina, Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico, De Paul, Mac Allister, Fernandez, Paredes, Messi, Alvarez.

Ägypten: Shobeir, Rabia, Ibrahim, Hany, Hafez, Ashour, Attia, Lashin, Zizo, Salah, Hassan.

WM 2026. Achtelfinale

Argentinien — Ägypten

Datum: 7. Juli

Anstoßzeit: 21:00 Uhr, Taschkenter Zeit.

Auf der einen Seite der amtierende Weltmeister mit Messi, auf der anderen Seite ein kampfstarkes Ägypten unter der Führung von Salah. Der Sieger zieht ins Viertelfinale ein, der Verlierer verabschiedet sich von der Weltmeisterschaft.