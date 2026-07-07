Der junge Star der spanischen Nationalmannschaft und des FC Barcelona, Lamine Yamal, bot bei der Weltmeisterschaft 2026 eine weitere Show. Im Achtelfinalspiel gegen Portugal trug der 18-jährige Flügelspieler nicht nur zum Sieg seines Teams bei, sondern zwang den gegnerischen Verteidiger Nuno Mendes durch seine Dribblings dazu, das Spielfeld zu verlassen. Dies berichtet Goal.com .

Manchester-United-Legende Nemanja Vidic verbarg seine Bewunderung für die Leistung des jungen Talents nicht. Seiner Meinung nach erinnern die Technik und die Bewegungen, die Lamine Yamal auf dem Platz zeigt, nur an einen: den legendären Lionel Messi. Vidic bezeichnete den jungen Spieler als „Mini-Messi“ und betonte, dass er ein einzigartiges Phänomen im modernen Fußball sei.

Nuno Mendes' Verletzung und Yamals Druck

Während des Spiels entwickelte sich das Duell zwischen Lamine Yamal und PSG-Verteidiger Nuno Mendes zum zentralen Thema. Laut Goal.com erschöpften Yamals unermüdliche Dribblings und unerwartete Richtungswechsel den portugiesischen Verteidiger körperlich. In der 56. Minute musste Mendes nach einer weiteren scharfen Aktion verletzungsbedingt ausgewechselt werden.

Nemanja Vidic ging in einem Interview mit A Bola gesondert auf diese Situation ein. „Dieser Junge ist einfach unglaublich und besonders. Ich nenne ihn einen ‚Mini-Messi‘. Er zwang Mendes mehrmals dazu, die Flanke rauf und runter zu rennen, und am Ende konnte der Verteidiger diesem Druck nicht standhalten und verletzte sich. Lamine rennt nicht einfach nur geradeaus, er macht jedes Mal etwas Unglaubliches mit dem Ball“, sagte der ehemalige Verteidiger.

Auch Nelson Semedo, der für Mendes eingewechselt wurde, konnte die Intensität der spanischen Angriffe nicht mindern. Die spanische Nationalmannschaft behielt die volle Kontrolle über das Spiel und sicherte sich den Einzug ins Viertelfinale. Bemerkenswert ist, dass die Spanier in diesem Turnier im sechsten Spiel in Folge ohne Gegentor blieben.

Nachfolger der La-Masia-Traditionen

Dass Lamine Yamal ein Produkt der Barcelona-Akademie La Masia ist, liefert noch mehr Gründe für den Vergleich mit Lionel Messi. Laut Vidic verlassen sich moderne Spieler eher auf physische und vorhersehbare athletische Werte, während Yamal mit seinen unkonventionellen Entscheidungen für Verteidiger zu einem echten „Albtraum“ wird.

Nach diesem Sieg gilt die spanische Nationalmannschaft als einer der Hauptanwärter auf den Weltmeistertitel. Lamine Yamal ist der Top-Kandidat für die Auszeichnung als bester junger Spieler des Turniers. Jede seiner Aktionen auf dem Platz begeistert weiterhin nicht nur die Fans, sondern auch erfahrene Experten wie Vidic.

Auch Fußballfans in Usbekistan zeigen großes Interesse an diesem jungen Talent, da sein Spielstil und seine Freiheit auf dem Platz an die goldene Ära von „Barça“ erinnern. Wenn man bedenkt, dass Lamine Yamal erst 18 Jahre alt ist, liegen seine größten Erfolge noch vor ihm.