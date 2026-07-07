Neue Bewegung auf dem Venture-Markt: Chemistry Ventures sammelt 500 Millionen Dollar für zweiten Fonds

Chemistry Ventures, eine Firma mit einem einzigartigen Ruf in der Welt des Risikokapitals, hat damit begonnen, 500 Millionen Dollar für ihren zweiten Investmentfonds zu sammeln. Laut bei der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) eingereichten Unterlagen zielt dieser neue Fonds darauf ab, den Umfang der Unterstützung für Technologie-Startups erheblich zu erweitern. Dies berichtet Techcrunch.com .

Chemistry Ventures wurde vor zwei Jahren von ehemaligen Partnern der Branchenriesen Bessemer, Index Ventures und Andreessen Horowitz (a16z) gegründet. Erfahrene Experten wie Mark Goldberg, Ethan Kurzweil und Kristina Shen schlossen sich zusammen, um ihre langjährige Erfahrung aus großen Venture-Capital-Firmen mit einer kleineren, agileren Struktur zu verbinden.

Investitionsschwerpunkte und Ziele

Das Unternehmen investiert hauptsächlich in Startups in der Frühphase aus den Bereichen Developer Tools, Fintech und Infrastruktur. Chemistry Ventures startete seine erste Tätigkeit mit einem 350-Millionen-Dollar-Fonds. Der Start des neuen 500-Millionen-Dollar-Fonds zeugt vom hohen Vertrauen der Investoren in das Team.

Derzeit umfasst das Investmentportfolio der Firma vielversprechende Projekte wie Granola, Decagon, Persona, Serval und Nova Intelligence. Diese Startups arbeiten an modernen Technologien wie AI und digitaler Sicherheit, was zeigt, dass die Strategie von Chemistry Ventures den heutigen Marktanforderungen entspricht.

Marktnachfrage und Erwartungen

Wie das Wall Street Journal berichtet, ist das Interesse an dem neuen Fonds höher als erwartet, und er ist bereits "überzeichnet" (oversubscribed). Dies deutet darauf hin, dass der Fundraising-Prozess in den kommenden Tagen erfolgreich abgeschlossen werden dürfte. Obwohl sich Vertreter von Chemistry Ventures derzeit mit offiziellen Kommentaren zurückhalten, bestätigen die SEC-Unterlagen, dass der Prozess in vollem Gange ist.

Für Tech-Unternehmer und Vertreter des Startup-Ökosystems in Usbekistan ist die Aktivität solch großer Fonds von großer Bedeutung. Global gerichtete Investitionen in Infrastruktur und Fintech beeinflussen indirekt die Trends auf regionalen Märkten und die Einführung neuer Technologien. Fonds, die von erfahrenen Teams wie Chemistry Ventures verwaltet werden, fungieren in der Regel als Indikatoren, die die zukünftige Richtung des Marktes bestimmen.