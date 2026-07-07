KI-basiertes Startup Norm wird zum 1,2-Milliarden-Dollar-Einhorn

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KI-basiertes Startup Norm wird zum 1,2-Milliarden-Dollar-Einhorn

Das Startup Norm, das die Rechtsdienstleistungsbranche revolutionieren will, hat in seiner jüngsten Investitionsrunde 120 Millionen Dollar eingesammelt. Nach einer von Khosla Ventures geleiteten Series-C-Finanzierung erreichte das erst vor drei Jahren gegründete Unternehmen eine Gesamtbewertung von 1,2 Milliarden Dollar. Damit erlangt das Startup offiziell den Status eines „Einhorns“. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Im Gegensatz zu traditionellen Anwaltskanzleien setzt das Projekt Norm auf eigene KI-Agenten. Diese Plattform namens Norm Law bietet Unternehmenskunden ein breites Spektrum an Rechtsdienstleistungen. Die Einzigartigkeit des Systems besteht darin, dass alle Prozesse von KI ausgeführt werden, das Endergebnis jedoch von professionellen menschlichen Anwälten überwacht wird.

Das Unternehmen hat sich von einem der größten Schmerzpunkte der Rechtsbranche verabschiedet: dem Stundensatz-Abrechnungssystem. Stattdessen berechnet Norm seinen Kunden nur die erzielten Ergebnisse. Dieser Ansatz ermöglicht es Großunternehmen, Kosten erheblich zu senken und rechtliche Prozesse zu beschleunigen. Laut ixbt.com arbeitet das Unternehmen derzeit auch an speziellen Algorithmen, die die Arbeit anderer KI-Agenten überwachen können.

Neuer Wettbewerb auf dem Legal-Tech-Markt

In den letzten Jahren sind viele Startups wie Harvey und Legora entstanden, die sich auf den Einsatz von KI im Rechtsbereich spezialisiert haben. Norm versucht, sich auf diesem Markt durch seine autonomen Agenten und hochkarätige Investoren abzuheben. An der neuen Investitionsrunde beteiligten sich renommierte Finanzinstitute wie Bain, Craft Ventures, Coatue, Vanguard und New York Life.

Auch Branchengrößen wie der ehemalige Blackstone-Präsident Tony James und der ehemalige Kirkland & Ellis-Vorsitzende Jeff Hammes haben in das Projekt investiert. Dies zeigt, dass sich die Rechtswelt von konservativen Ansichten löst und beginnt, mehr Vertrauen in Hochtechnologien zu setzen.

Das Unternehmen plant, das neue Kapital für die weitere Produktverbesserung und die Einstellung qualifizierter Anwälte zu verwenden. Bisher konnte Norm insgesamt über 260 Millionen Dollar an Investitionen einsammeln. Es wird erwartet, dass die Entwicklung solcher Technologien die Kultur der Unternehmensführung und Dokumentenverwaltung auch in Schwellenländern grundlegend verändern wird.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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