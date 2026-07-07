Raumschiff Sojus MS-29 startbereit: Ankunft an der ISS in nur 3 Stunden

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Raumschiff Sojus MS-29 startbereit: Ankunft an der ISS in nur 3 Stunden

Der Vorbereitungsprozess für den Start des bemannten Raumschiffs "Sojus MS-29" auf dem Kosmodrom Baikonur ist in die Endphase eingetreten. Diese für den 14. Juli geplante Mission ist ein weiterer wichtiger Schritt in Richtung der Internationalen Raumstation (ISS) und zeichnet sich durch ein technisch verbessertes Annäherungsschema aus. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Spezialisten von "Roskosmos" haben die Inspektion des Raumschiffs abgeschlossen und die Nutzlastverkleidung montiert. Diese Verkleidung schützt das Raumschiff während des Starts vor dem starken aerodynamischen und thermischen Druck beim Durchqueren der dichten Atmosphärenschichten. Derzeit ist die Montageeinheit vollständig für die Startvorbereitungen bereit.

Letzte Vorbereitungsphasen

Gemäß dem Vorbereitungsplan ist der nächste wichtige Schritt die finale "Passprobe" des Raumschiffs. Daran nehmen Kosmonauten von "Roskosmos" und Astronauten der NASA teil, um die Frachtplatzierung und die Funktion der Bordsysteme zu testen. Dieser Prozess ist entscheidend für die Sicherheit und den Komfort der Besatzung im Weltraum.

Laut ixbt.com wird das Raumschiff nach erfolgreichem Abschluss aller Tests mit der Trägerrakete verbunden. Der für den 14. Juli geplante Start soll nicht nur durch technische Präzision, sondern auch durch eine rekordverdächtige kurze Dauer bestechen.

Zwei-Umlaufbahn-Schema und schnelle Ankunft

Der Hauptvorteil des Raumschiffs "Sojus MS-29" ist die Reisezeit zur Internationalen Raumstation. Planmäßig wird das Raumschiff die Station in nur drei Stunden erreichen. Dies wird durch ein speziell entwickeltes Zwei-Umlaufbahn-Schema ermöglicht.

Ein solches schnelles Schema reduziert die Zeit, die die Besatzung unter beengten Bedingungen im Raumschiff verbringt, erheblich. Dies ermöglicht es den Kosmonauten, ihre körperliche Verfassung zu bewahren und schneller mit ihrer Hauptarbeit auf der Station zu beginnen. Normalerweise dauerten solche Missionen deutlich länger, doch moderne Navigationstechnologien helfen dabei, diesen Prozess zu optimieren.

Da dieser Flug vom Kosmodrom Baikonur aus erfolgt, dem größten Kosmodrom in der Region, in der sich auch Usbekistan befindet, steht er im Fokus lokaler und internationaler Experten. Es wird erwartet, dass die wissenschaftliche Forschung und die Kooperationsprojekte im Weltraum, die im Rahmen dieser Mission durchgeführt werden, die internationalen Beziehungen in der Luft- und Raumfahrt weiter stärken.

WeltraumSojus MS-29BaikonurRoskosmosNASA
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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