WM 2026. Argentinien gegen Ägypten: Ein neuer Test für den amtierenden Weltmeister

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WM 2026. Argentinien gegen Ägypten: Ein neuer Test für den amtierenden Weltmeister

Heute, am 7. Juli, findet eine weitere spannende Partie des Achtelfinales der WM 2026 statt. Der amtierende Weltmeister Argentinien trifft in Atlanta auf die ägyptische Nationalmannschaft.

Das Spiel beginnt um 21:00 Uhr Taschkenter Zeit. Der Sieger zieht ins Viertelfinale der Weltmeisterschaft ein.

Das Spiel findet in Atlanta statt

Die Begegnung zwischen Argentinien und Ägypten wird im Mercedes-Benz Stadium in Atlanta, USA, ausgetragen.

WM 2026. Achtelfinale

Argentinien – Ägypten

Anstoßzeit: 21:00 Uhr, Taschkenter Zeit.

Argentinien erreichte das Achtelfinale nach einem hart erkämpften Sieg

Argentinien trat in der Runde der letzten 32 gegen die Nationalmannschaft von Kap Verde an.

In der regulären Spielzeit der hart umkämpften Partie fiel keine Entscheidung. In der Verlängerung setzten sich die Argentinier mit 3:2 durch und sicherten sich den Einzug ins Achtelfinale.

Ägypten schaltete Australien im Elfmeterschießen aus

Die ägyptische Nationalmannschaft maß sich in der vorherigen Runde mit Australien.

Das Spiel endete nach regulärer Spielzeit und Verlängerung mit einem 1:1. Im Elfmeterschießen gewannen die Ägypter mit 4:2 und setzten ihren Turnierverlauf fort.

Setzt der amtierende Weltmeister seinen Siegeszug fort?

Argentinien gewann bei der Weltmeisterschaft 2022 den Titel, nachdem sie Frankreich im Finale im Elfmeterschießen besiegt hatten.

Nun wartet eine weitere entscheidende Prüfung auf den amtierenden Weltmeister. Auf der einen Seite das erfahrene Argentinien, auf der anderen Seite das kampfstarke Ägypten, das Australien aus dem Wettbewerb geworfen hat – es steht fest, dass es in Atlanta kein leichtes Spiel wird.

WeltmeisterschaftArgentinienÄgyptenFußballAtlanta
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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