Vivo X500 Pro Max: Flaggschiff mit 7000 mAh Akku und 200 MP Kamera

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Vivo X500 Pro Max: Flaggschiff mit 7000 mAh Akku und 200 MP Kamera

Vivo, einer der chinesischen Technologieriesen, bereitet sich darauf vor, den Smartphone-Markt zu revolutionieren. Das Flaggschiff der nächsten Generation des Unternehmens, das Vivo X500 Pro Max, wurde vom indonesischen TKDN-Regulator zertifiziert. Dies deutet darauf hin, dass der weltweite Marktstart des Geräts unmittelbar bevorsteht. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Das unter der Modellnummer V2610 registrierte Smartphone war zuvor bereits in der GSMA IMEI-Datenbank aufgetaucht. Laut ixbt.com wird erwartet, dass das neue Gerät dank seiner technischen Daten nicht nur Apple und Samsung, sondern auch anderen führenden Marken ernsthafte Konkurrenz macht.

Ein neues Niveau bei Display und Leistung

Das Modell Vivo X500 Pro Max wird mit einem 6,85-Zoll flachen OLED-Display ausgestattet sein. Dieser Bildschirm bietet eine 2K-Auflösung und eine Bildwiederholrate von 144 Hz, was für extrem flüssige Bilder und hohe Klarheit sorgt. Diese Spezifikationen sind zweifellos ideal für mobile Gaming-Enthusiasten und Konsumenten hochwertiger Inhalte.

Was die interne Leistung betrifft, so basiert das Gerät auf dem neuesten Dimensity 9600 Chipsatz von MediaTek, der noch nicht offiziell vorgestellt wurde. Es wird erwartet, dass diese neue Plattform in Bezug auf Energieeffizienz und Rechenleistung deutlich über ihren Vorgängern liegt.

Kamera und beispiellose Energiereserve

Einer der stärksten Aspekte des Smartphones ist sein Kamerasystem. Der Hauptblock wird aus drei Modulen bestehen: 50-Megapixel Hauptsensor (mit LOFIC-Technologie), 200-Megapixel Periskop-Teleobjektiv sowie eine 50-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera. Diese Kombination ermöglicht Fotos auf professionellem Niveau, selbst unter schwierigsten Lichtverhältnissen.

Zudem könnte das Vivo X500 Pro Max einen Rekord bei der Akkukapazität aufstellen. Berichten zufolge wird das Gerät mit einem Akku von mindestens 7000 mAh ausgestattet sein. Während 5000 mAh bei modernen Flaggschiffen zum Standard geworden sind, verlängert diese von Vivo angebotene Kapazität die autonome Laufzeit des Smartphones erheblich.

Die offizielle Vorstellung der Smartphones der Vivo X500-Serie wird für September dieses Jahres in China erwartet. Danach ist es sehr wahrscheinlich, dass das Gerät schrittweise in anderen Regionen, einschließlich der zentralasiatischen Märkte, auf den Markt kommt.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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