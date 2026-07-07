Liverpool steigt in den Kampf um den mexikanischen Fußballstar Gilberto Mora ein

Der englische Verein Liverpool zeigt ernsthaftes Interesse an einem Transfer des mexikanischen Nationalspielers und Mittelfeldakteurs von Club Tijuana, Gilberto Mora. Das 17-jährige Talent hat mit seinen herausragenden Leistungen die Aufmerksamkeit der renommiertesten europäischen Vereine auf sich gezogen, und die „Merseysiders“ haben bereits erste Schritte unternommen, um sich im Rennen durchzusetzen. Dies berichtet Goal.com .

Laut Goal.com hat die Führung von Liverpool Kontakt zu den Vertretern des Spielers aufgenommen und begonnen, die Bedingungen für einen möglichen Deal auszuloten. Der Premier-League-Vertreter steht jedoch vor einem harten Wettbewerb. Insbesondere die spanischen Giganten Real Madrid und Barcelona sowie englische Vereine wie Manchester City, Chelsea und Arsenal haben das Ziel, den Spieler zu verpflichten.

Ein neues Ziel auf dem Transfermarkt

Gilberto Mora erntete bei der kürzlich zu Ende gegangenen Weltmeisterschaft viel Lob von Experten für seine Leistungen im Trikot der mexikanischen Nationalmannschaft. Während des Turniers zeichnete er sich durch seine technische Finesse und seine Übersicht auf dem Spielfeld aus. Bisher hat er bereits 12 Länderspiele absolviert.

Auch auf Vereinsebene sind Moras Statistiken beeindruckend. In 53 Einsätzen für Club Tijuana erzielte er 10 Tore. Seine Vielseitigkeit – er kann sowohl als zentraler offensiver Mittelfeldspieler als auch auf den Flügeln effektiv eingesetzt werden – macht ihn für Spitzenklubs besonders attraktiv.

Manchester United steigt aus dem Rennen aus

Interessanterweise haben Scouts von Manchester United Mora sechs Monate lang beobachtet, sich aber letztlich gegen einen Transfer entschieden. Als Gründe werden der höhere Preis als erwartet und die extreme Konkurrenz genannt. Der Marktwert des talentierten Mittelfeldspielers wird derzeit auf über 40 Millionen Euro geschätzt.

Die Option Real Madrid könnte für Mora Priorität haben. Berichten zufolge träumt der Spieler selbst davon, für die „Königlichen“ zu spielen. Dass er nach einem Spiel bei der Weltmeisterschaft das Trikot mit Jude Bellingham tauschte, zeugt von seiner Zuneigung zum Madrider Verein.

Gemäß den FIFA-Regularien darf Gilberto Mora erst nach seinem 18. Geburtstag (im Oktober dieses Jahres) einen offiziellen Vertrag bei einem ausländischen Verein unterschreiben. Club Tijuana hat den Vertrag mit ihm bis 2029 verlängert, um sein Kapital zu schützen. Dennoch werden in den kommenden Wochen offizielle Angebote für den Spieler erwartet.